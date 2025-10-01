Logo strona główna
Pilne
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Polska

"Czy w sytuacji wojny można wyjechać z kraju?" Podcast Tomasza Terlikowskiego w TVN24+

Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Podcast Tomasza Terlikowskiego pt. "Istota rzeczy"
Źródło: TVN24
- Czy w sytuacji wojny można wyjechać z kraju i pozostać patriotą? Czy patriota zostawia swoją ojczyznę? - to niektóre z pytań, jakie zadaje Tomasz Terlikowski w pierwszym odcinku nowego podcastu pt. "Terlikowski. Istota rzeczy" w TVN24+. Publicysta wraz ze swoimi rozmówczyniami porusza trudne tematy, jakie w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej mogą nurtować wielu Polaków.

Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta i autor książek, zaprasza do nowego wideocastu w TVN24+, pt. "Terlikowski. Istota rzeczy". Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczenia.

Do pierwszej rozmowy Tomasz Terlikowski zaprosił Aleksandrę Walczak z redakcji orientuj.się i Esterę Flieger, publicystkę "Rzeczpospolitej". Dyskusja dotyczy tego m.in., jak dziś powinniśmy rozumieć patriotyzm.

Goście Tomasza Terlikowskiego: Aleksandra Walczak z redakcji orientuj.się i Estera Flieger, publicystka "Rzeczpospolitej"
Źródło: TVN24

"Terlikowski. Istota rzeczy". Pierwszy odcinek podcastu

W rozmowie Tomasz Terlikowski zadaje ważne pytania: czy w sytuacji wojny powinniśmy zostać w kraju, czy wyjechać? Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Czy decydując się na pozostanie w kraju, wolno nam zaryzykować życie swoich dzieci? Terlikowski podkreśla, że są to "kwestie radykalnie trudne", ale wraz ze swoimi rozmówczyniami szuka na nie odpowiedzi. Odwołują się przy tym do historycznych doświadczeń Polaków i innych narodów toczących wojny, ale też do współczesnych doświadczeń, które stały się udziałem Ukraińców.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

- Nie jesteśmy w stanie oceniać osób, które wyjadą, które deklarują, że wyjadą, między innymi dlatego, że nie czuję, że osoby, które wyjechały z Ukrainy, zrobiły coś złego - ocenia w rozmowie Aleksandra Walczak. - Gdybym analogicznie spojrzała na naszą sytuację, nie powiedziałabym, że to jest coś złego, wyjechać. Pytanie, czy to jest patriotyczne. Wydaje mi się, że można wyjechać i pozostać patriotą, bo to jest pytanie, co to znaczy być patriotą? Dla każdego to znaczy co innego - dodaje. Sama jednak podkreśla, że wśród jej bliskich słyszy: ja zostaję.

- Nie bez znaczenia jest sposób, w jaki mówimy o Polsce. Bardzo często przy dyskusji o tym, czy będziemy bronić (kraju - red.), czy nie będziemy, słyszę pytanie: "a co mi Polska dała?" - zwraca uwagę Estera Flieger. - Ja osobiście mogę odpowiedzieć na to pytanie - dała mi język, kulturę, wykształcenie, za co jestem bardzo wdzięczna (...). Mamy wiele zastrzeżeń (...), ale nie jest tak, że Polska jest państwem "do bani" i tu nie ma czego bronić - podkreśliła.

Dziś Międzynarodowy Dzień Podcastu. Jakich posłuchasz w TVN24+
Dowiedz się więcej:

Dziś Międzynarodowy Dzień Podcastu. Jakich posłuchasz w TVN24+

Od tego tematu zaczyna się pierwszy odcinek podcastu Tomasza Terlikowskiego, w dalszej części pada wiele pytań, od których nie sposób uciec w obecnej, napiętej sytuacji geopolitycznej. Program "Terlikowski. Istota rzeczy" będzie ukazywał się co dwa tygodnie we wtorki. Filozof, publicysta i autor książek będzie też regularnie publikował swoje teksty w serwisie TVN24+.

OGLĄDAJ: Fundamentalne pytanie, które stoi przed Polakami
terlikowski istota rzeczy

Fundamentalne pytanie, które stoi przed Polakami

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

TVN24+Wojna w UkrainiePolska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica