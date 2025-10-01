Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Podcast Tomasza Terlikowskiego pt. "Istota rzeczy" Źródło: TVN24

Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta i autor książek, zaprasza do nowego wideocastu w TVN24+, pt. "Terlikowski. Istota rzeczy". Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczenia.

Do pierwszej rozmowy Tomasz Terlikowski zaprosił Aleksandrę Walczak z redakcji orientuj.się i Esterę Flieger, publicystkę "Rzeczpospolitej". Dyskusja dotyczy tego m.in., jak dziś powinniśmy rozumieć patriotyzm.

Goście Tomasza Terlikowskiego: Aleksandra Walczak z redakcji orientuj.się i Estera Flieger, publicystka "Rzeczpospolitej" Źródło: TVN24

"Terlikowski. Istota rzeczy". Pierwszy odcinek podcastu

W rozmowie Tomasz Terlikowski zadaje ważne pytania: czy w sytuacji wojny powinniśmy zostać w kraju, czy wyjechać? Czy można wyjechać i pozostać patriotą? Czy decydując się na pozostanie w kraju, wolno nam zaryzykować życie swoich dzieci? Terlikowski podkreśla, że są to "kwestie radykalnie trudne", ale wraz ze swoimi rozmówczyniami szuka na nie odpowiedzi. Odwołują się przy tym do historycznych doświadczeń Polaków i innych narodów toczących wojny, ale też do współczesnych doświadczeń, które stały się udziałem Ukraińców.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

- Nie jesteśmy w stanie oceniać osób, które wyjadą, które deklarują, że wyjadą, między innymi dlatego, że nie czuję, że osoby, które wyjechały z Ukrainy, zrobiły coś złego - ocenia w rozmowie Aleksandra Walczak. - Gdybym analogicznie spojrzała na naszą sytuację, nie powiedziałabym, że to jest coś złego, wyjechać. Pytanie, czy to jest patriotyczne. Wydaje mi się, że można wyjechać i pozostać patriotą, bo to jest pytanie, co to znaczy być patriotą? Dla każdego to znaczy co innego - dodaje. Sama jednak podkreśla, że wśród jej bliskich słyszy: ja zostaję.

- Nie bez znaczenia jest sposób, w jaki mówimy o Polsce. Bardzo często przy dyskusji o tym, czy będziemy bronić (kraju - red.), czy nie będziemy, słyszę pytanie: "a co mi Polska dała?" - zwraca uwagę Estera Flieger. - Ja osobiście mogę odpowiedzieć na to pytanie - dała mi język, kulturę, wykształcenie, za co jestem bardzo wdzięczna (...). Mamy wiele zastrzeżeń (...), ale nie jest tak, że Polska jest państwem "do bani" i tu nie ma czego bronić - podkreśliła.

Od tego tematu zaczyna się pierwszy odcinek podcastu Tomasza Terlikowskiego, w dalszej części pada wiele pytań, od których nie sposób uciec w obecnej, napiętej sytuacji geopolitycznej. Program "Terlikowski. Istota rzeczy" będzie ukazywał się co dwa tygodnie we wtorki. Filozof, publicysta i autor książek będzie też regularnie publikował swoje teksty w serwisie TVN24+.

