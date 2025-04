Tusk dziękuje za "dobrą, uczciwą kampanię", koalicjanci w szoku. Znamy kulisy posiedzenia rządu

"Podcast polityczny". Szymon Hołownia "zyskał" na obydwu debatach Źródło: TVN24

Cios zadał z zaskoczenia i nie zrobił tego bokser Karol Nawrocki, ale koalicjant Szymon Hołownia. Kandydat Trzeciej Drogi pojechał do Końskich i popsuł debatę Rafałowi Trzaskowskiemu, czym wsparł Karola Nawrockiego. A potem już w czasie debaty to on i Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy, dołączyli do ataku na prezydenta Warszawy.

Sztaby mają do siebie pretensje. Kandydaci nie mają ze sobą kontaktu. I w samym środku tej awantury premier Donald Tusk, na wtorkowym posiedzeniu rządu, mówi: "Dziękuję ministrom za właściwe zachowywanie przy tych napięciach kampanijnych". W najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ujawniają kulisy tego, co dzieje się w sztabach.

Hołownia starł z siebie krzyżyk

- Do piątku tylko "Sejmon" - jak o Szymonie Hołowni mówi kolega z partii - wierzył, że jego kampania ma jeszcze sens. Jak słyszymy w Trzeciej Drodze, raczej namawiano go, by zrezygnował i przestał się kompromitować. Mało kto dawał mu szanse na odbicie się w sondażach. A dziś? - pytamy ważnego polityka PSL-u. "Telefony się urywają z pytaniami o banery, plakaty, gazetki i o zaangażowanie się w kampanię". Na pytanie, czy premier Donald Tusk komentował jego udział w debacie w Końskich, Szymon Hołownia odpowiada, że są z premierem w zdalnym kontakcie, ale że ten jeszcze nie miał okazji go ocenić.

Według naszych nieoficjalnych informacji, Donald Tusk nie był zadowolony z tego, do jakiego chaosu w Końskich doprowadził sztab i potem jak Rafał Trzaskowski poradził sobie w debacie. Ale już we wtorek dziękował ministrom, że mimo kampanii nie zaogniają sytuacji. Tusk podkreślał, że niezależnie od wyborczych napięć docenia, że dbają o sytuację w koalicji i że dystansują się od kampanijnych awantur.

- Ministrowie robili wielkie oczy z zaskoczenia - mówi nam znający kulisy posiedzenia rządu polityk. Bo przecież dookoła wszyscy walą w siebie bez opamiętania: Szymon Hołownia krytykuje Rafała Trzaskowskiego, wytykając jego słabości i błędy. A Magdalena Biejat domaga się od prezydenta weta do rządowej ustawy o składce zdrowotnej. Inny polityk dodaje, że premier chciał tym samym pokazać: "widzę was, wiem, co knujecie, ale pamiętajcie, że niezależnie od wyborów koalicja musi przetrwać".

Mentzen miał minąć się z Nawrockim, a potknął się i liże rany

Jeden z doradców Sławomira Mentzena powiedział nam, że najbardziej przerażony potencjalną wygraną Sławomira Mentzena był sam Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji chce zostać ministrem finansów i budować partię z poparciem na poziomie 15-17 procent, a nie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Ale ten problem kandydat Konfederacji ma już z głowy, bo po tym - jak ominął Końskie i nie stawił się na piątkowej debacie, a na poniedziałkowej poradził sobie średnio - jego szanse na minięcie się w sondażach poparcia z Karolem Nawrockim zmalały do zera.

"Karol jest lepszy niż Duda"

Oczekiwania wobec Karola Nawrockiego jego sztab ustawił tak nisko, że fakt, że ten pojawił się na debatach i odpowiadał na pytania, wystarczył. Euforia wśród polityków PiS-u jest dziś wielka. Do tego, jak mówią nam nieoficjalnie sztabowcy Nawrockiego, w momencie, gdy Rafał Trzaskowski zdecydował, że poniedziałkowy wieczór spędzi bez kamer, wieców i bez debaty w TV Republika, oni swój cel już zrealizowali. Mogą dalej opowiadać o "efekcie słabości Rafała, który tchórzy".

Współautorzy "Podcastu politycznego" spierali się, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej kampanii. Co ciekawe, sztabowcy, którzy na co dzień pracują z kandydatem PiS-u, twierdzą, że ten jest lepszy i sprawniejszy niż - na tym etapie kampanii w 2015 roku - Andrzej Duda. To na tyle zaskakujące, że kandydat na razie żadnych takich politycznych talentów nie pokazał. Do tego jest dużo mniej doświadczony, bardziej sztywny i drewniany oraz mniej atrakcyjny nawet dla wyborców PiS-u. Na pytanie, kiedy kandydat miałby pokazać tę przewagę, słyszymy, że wkrótce.

"Trzaskowski nie jest już challengerem"

W sztabie Rafała Trzaskowskiego, w nieoficjalnych rozmowach, nikt nie kryje, że ostatnie dni nie poszły według planu. W debacie w Końskich Trzaskowski wypadł przeciętnie, bo nie udowodnił swojej przewagi nad pozostałymi kandydatami. Ale jak słyszymy w sztabie, to on jest dziś liderem i to reszta kandydatów musi go gonić. Dlatego plan mają jasny: Trzaskowski ma wrócić na kampanijną trasę, a spór o debaty ma zostawić za sobą.

- Rafał ma tonować nastroje, pokazywać się jako spokojny i najbardziej przygotowany do tej roboty kandydat na prezydenta - mówi nam jego sztabowiec. Inny dodaje: dostał kilka mocnych ciosów, teraz musi pokazać, że je przyjął i ustał. I to najpewniej najtrudniejsze teraz zadanie dla Rafała Trzaskowskiego, udowodnić wyborcom, że jest fighterem. "Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego to projekt reporterki "Faktów" TVN oraz gospodarza "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24. Poznamy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawią sprawdzone informacje i polityczną kuchnię.