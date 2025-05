"Ryzykowne już na tym etapie". Największe zaskoczenia kampanii i co po wyborach

Co jest największym zaskoczeniem kampanii prezydenckiej? O tym w "Podkaście politycznym"

W piątek Arleta Zalewska i Konrad Piasecki odpowiadali na pytania słuchaczy "Podcastu politycznego". Jedno z nich dotyczyło tego, co okazało się największym zaskoczeniem tegorocznej kampanii prezydenckiej.

- Największym zaskoczeniem są historie z życiorysu Karola Nawrockiego. To jest coś, z czym w żadnej kampanii do tej pory nie mieliśmy do czynienia, zwłaszcza, że te informacje pojawiły się między pierwszą a drugą turą, kiedy właściwie już nie ma specjalnego ruchu. Można tylko wycofać kandydata i wtedy wystartowałby Sławomir Mentzen przeciwko Trzaskowskiemu - powiedział Piasecki.