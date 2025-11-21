"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje 

Dr Agnieszka Bryc o planie pokojowym Trumpa na antenie TVN24 Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy" - napisał na platformie X Donald Tusk.

Szef polskiego rządu odniósł się do tzw. "planu pokojowego" USA dla Ukrainy.

Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 21, 2025 Rozwiń

Plan dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski

W czwartek portal Axios opublikował 28-punktowy plan dotyczący zakończenia agresji Rosji w Ukrainie. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.

Jeden z punktów dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce".

Treść wszystkich 28 punktów publikujemy tutaj:

Stanowisko Ukrainy i Europy

Przedstawicielka Ukrainy w ONZ Chrystyna Hajowyszyn oświadczyła w czwartek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów nie uzna swoich terytoriów za rosyjskie, nie zgodzi się na ograniczenie swojego prawa do samoobrony i nie przyjmie ograniczeń w wyborze sojuszników.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj będzie pracować z USA nad punktami planu zakończenia wojny z Rosją.

W piątek szef Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że Unia Europejska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji o planie pokojowym. - Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych - zapewnił.

- Żadne plany pokojowe się nie powiodą, jeżeli nie zgodzą się na nie Europejczycy i Ukraińcy - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

- Jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje - mówił szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.