Polska

"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk i Nawrocki komentują 

Dr Agnieszka Bryc o planie pokojowym Trumpa na antenie TVN24
"W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy" - napisał premier Donald Tusk o 28-punktowym planie USA dla Ukrainy. "Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie" - ocenił prezydent Karol Nawrocki.

"Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy" - napisał na platformie X Donald Tusk.

Szef polskiego rządu odniósł się do tzw. "planu pokojowego" USA dla Ukrainy.

Nawrocki: plan musi zostać zaakceptowany w Kijowie

"Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów" - zaznaczył prezydent Karol Nawrocki we wpisie na platformie X w piątek wieczorem. Jak wskazał, "każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie". "To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE, muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych" - napisał Nawrocki. "Wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron" - podkreślił prezydent. Dlatego - jak dodał Nawrocki - "ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska".

Plan dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski

W czwartek portal Axios opublikował 28-punktowy plan dotyczący zakończenia agresji Rosji w Ukrainie. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.

Jeden z punktów dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce".

Treść wszystkich 28 punktów publikujemy tutaj:

Czas do czwartku. Trump potwierdza
Czas do czwartku. Trump potwierdza

Świat

Stanowisko Ukrainy i Europy

Przedstawicielka Ukrainy w ONZ Chrystyna Hajowyszyn oświadczyła w czwartek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów nie uzna swoich terytoriów za rosyjskie, nie zgodzi się na ograniczenie swojego prawa do samoobrony i nie przyjmie ograniczeń w wyborze sojuszników.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj będzie pracować z USA nad punktami planu zakończenia wojny z Rosją.

W piątek szef Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że Unia Europejska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji o planie pokojowym. - Mogę tylko powiedzieć i powtórzyć, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie niezachwianego wsparcia dla Ukrainy w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych - zapewnił.

- Żadne plany pokojowe się nie powiodą, jeżeli nie zgodzą się na nie Europejczycy i Ukraińcy - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

- Jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje - mówił szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

