Polska

Poseł Konfederacji o PiS: idą w kierunku przypieczętowania ruiny państwa

pc
Bartłomiej Pejo o nowym programie PiS
Źródło: TVN24
- Ciężko mówić o sile prawicowej w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, a za taką siłę się przecież uważają - mówił poseł Bartłomiej Pejo w programie "Bez Kitu" w TVN24. Krytykował PiS i stwierdził, że ich program "idzie w kierunku przypieczętowania ruiny tego państwa".

Gośćmi Radomira Wita w piątkowym programie "Bez Kitu" w TVN24 byli posłowie Konrad Frysztak (KO) oraz Bartłomiej Pejo (Konfederacja).

Polityk Konfederacji był pytany, czy podpisuje się pod ostatnimi słowami Sławomira Mentzena o "socjalistycznym programie" Prawa i Sprawiedliwości - Ależ oczywiście - odparł.

- Ciężko mówić tutaj o sile prawicowej w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, a za taką się przecież uważają. A na pewno jej wódz prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast ten program socjalny... Ja się dziwię, dlaczego tak mało? 100 tysięcy na mieszkanie, może 200 tysięcy od razu? Tylko skąd to wszystko brać? To jest program idący w kierunku przypieczętowania ruiny tego państwa, ruiny naszego budżetu. 

- To są zatrważające pieniądze, to są takie środki, które po prostu zrujnują życie, może nie nasze, ale naszych dzieci i naszych wnuków - ocenił

Posłowie byli również pytani o to, czy nie wykluczają koalicji między swoimi ugrupowaniami. Konrad Frysztak odparł, że "nie wyobraża sobie koalicji z ludźmi o poglądach Grzegorza Brauna", natomiast "wyobraża sobie koalicję z pewnymi politykami Konfederacji".

Pejo odpowiedział z kolei, że wyobraża sobie koalicję "z niemalże każdą partią, która będzie realizowała w większości program wyborczy Konfederacji".  

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

KonfederacjaKoalicja Obywatelska
