KROPKA NAD I Zgorzelski: To naród zdecydował. Pan prezydent raczy zapominać Oprac. Filip Czerwiński |

Piotr Zgorzelski: naród zdecydował, że taka będzie konstytucja Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W trakcie obchodów Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy kancelarii prezydenta - Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Piotr Zgorzelski, poseł PSL i wicemarszałek Sejmu w "Kropce nad i" TVN24 przypominał - zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego - że obecną konstytucję wybrał naród w referendum w 1997 roku.

- Naród zdecydował, że taka będzie konstytucja. Konstytucja, która była bardzo mocno przepracowana przez komisję konstytucyjną, o czym pan w ogóle raczy zapominać, tworząc jakiś twór, nie wiadomo jaki, przy swoim boku - mówił Zgorzelski. - To Sejm, parlament, jest od tego, żeby tworzyć albo zmienić konstytucję - dodał.

Uprawnienia prezydenta "w pół drogi"

Zdaniem Zgorzelskiego konstytucja z 1997 roku "sprawdziła się w bardzo trudnych okolicznościach", ale są wobec niej uzasadnione uwagi.

- Tutaj przyznaję rację, że twórcy konstytucji, pisząc rozdziały o władzy wykonawczej, zatrzymali się jakby w pół drogi - ocenił poseł PSL, mówiąc o uprawnieniach prezydenta, które są duże jak na obowiązujący w Polsce system.

- Bo trzeba przyznać, że za prezydentem, tym i poprzednimi, stoi mandat ponad 10 milionów ludzi, więc to jest jedna z kwestii do odpowiedzi, ale nie do wywracania wszystkiego do góry nogami - powiedział gość Moniki Olejnik.

OGLĄDAJ: Członek PSL w radzie prezydenta. "Reprezentuje siebie"