Manowska o protestach wyborczych. Podała liczbę

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Małgorzata Manowska poinformowała, że do środy do Sądu Najwyższego wpłynęło około 56 tysięcy protestów wyborczych. Zapytana, czy ta liczba się nie zmieni, zastrzegła, że część protestów może jeszcze być dostarczona drogą pocztową.

Manowska odniosła się również do swoich niedawnych słów w sprawie tak zwanych "giertychówek", czyli protestów wyborczych, które bazowały na wzorze opublikowanym przez posła KO Romana Giertycha. - Uważam, że lekkomyślne i nieodpowiedzialne było umieszczenie przez polityków wzorca (...), dlatego że są to protesty jednorodne o takiej samej treści, które zostały już skierowane do wspólnego rozpoznania - zaznaczyła.

- Ludzie tak się jakoś zafiksowali na tych wzorcach, że na przykład przesyłają nam w ramach protestów wyborczych żółtą karteczkę samoprzylepną, gdzie jest napisane tylko "popieram protest Romana Giertycha" i podpis, PESEL - powiedziała.

Prezes SN zaznaczyła również, że jej zdaniem obywatele wyrażają swój sprzeciw "przede wszystkim w tych 150 protestach, które są protestami indywidualnymi, gdzie rzeczywiście obserwują, że w trakcie głosowania czy ustalania wyników głosowania były nieprawidłowości i je zgłaszają".

Manowska o wniosku Bodnara

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował w środę, że wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 komisjach wyborczych. Decyzję podjął na podstawie treści przekazanych mu protestów wyborczych, między innymi Krzysztofa Kontka, autora badania na temat skali anomalii, do których miało dojść w komisjach wyborczych. Bodnar zarzucił Sądowi Najwyższemu, że nie poczekał na jego stanowisko w sprawie tego protestu.

Pytana, czy wniosek Adama Bodnara zostanie odrzucony, Manowska odparła, że nie będzie "antycypować orzeczenia sądu". - Natomiast muszę zwrócić uwagę, że prokurator generalny jest uczestnikiem szczególnym postępowania wyborczego. On nie ma prawa zmieniać na przykład zakresu protestu wyborczego, zakresu zarzutów. Czekamy jeszcze na około 150 stanowisk pana prokuratora generalnego - powiedziała pierwsza prezes SN.

- Nie wtrącam się w pracę prokuratury. Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia określonego przestępstwa w związku z procesem wyborczym i zostanie wydane postanowienie dowodowe prokuratora, to będziemy się nad tym pochylać - zapowiedziała. Podkreśliła, że wniosek Bondara będzie rozpoznawał sąd. - Byłabym osobą nieodpowiedzialną jako pierwsza prezes, gdybym z punktu widzenia osoby, która pełni funkcję administracyjną, mówiła, czy zostanie uwzględniony, czy nie - stwierdziła.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca na rozpatrzenie protestów wyborczych. Pytana, czy SN wyrobi się do tego czasu, Manowska odparła: - Jeżeli nie będzie żadnych nadzwyczajnych akcji i przeszkód, zdążymy.

Dopytywana, czy SN zdąży nawet wówczas, jeżeli wniosek prokuratora generalnego o ponowne przeliczenie głosów w 1472 komisjach wyborczych zostanie uwzględniony, Manowska powtórzyła: - Zdążymy, tylko żeby nam nie przeszkadzać.