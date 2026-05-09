Pierwsza osoba z polski pod nadzorem sanitarnym. Chodzi o hantawirusa

Pierwsza osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym w związku z hantawirusem

Reporterka TVN24 Alicja Rucińska mówiła, służby sanitarne na całym świecie sprawdzają pasażerów lotów, z którymi podróżowali uczestnicy rejsu, gdzie doszło do zakażenia hantawirusem.

Wśród tych pasażerów jest obywatel Polski, który oczekiwał na ten sam lot co pasażerka wycieczkowca wykazująca objawy choroby. Szef GIS Paweł Grzesiowski potwierdził tvn24.pl, że jedna osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym. Obecnie przebywa ona za granicą.

Jak tłumaczyła reporterka, nadzór sanitarny polega na tym, że osoba ta ma obserwować swoje zdrowie. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ma natomiast zgłosić się do służb sanitarnych czy do lekarza. Podkreśliła, że nie jest to rodzaj kwarantanny.

- Wiemy też o tym, że ta osoba nie ma żadnych objawów - dodała Rucińska.

