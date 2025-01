"Klasztor nie komentuje" okrzyków na Jasnej Górze. Rzecznik odmówił odpowiedzi

czytaj dalej

Niecodzienne zdarzenie w centrum Łodzi. U zbiegu ulic Wólczańskiej i Wróblewskiego na kilkanaście metrów do góry tryskała woda. Niekontrolowany wypływ wody opanowało dopiero pogotowie wodociągowe. - To nie była awaria, doszło tam do nieumiejętnej obsługi stojaka hydrantowego przez niezależną od nas firmę budowalną - wyjaśnił Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.