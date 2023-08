Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 21 sierpnia

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 544 dni. Ukraina do tej pory dostała tylko 60 czołgów Leopard, zamiast obiecanych kilkuset - podał w niedzielę brytyjski tygodnik "The Economist", powołując się na źródło w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak twierdzi portal tygodnika, wobec rozczarowującego tempa ukraińskiej kontrofensywy, to że zachodnia broń nie jest dostarczana w takich ilościach, jak to było zapowiadane, jest szczególnie frustrujące dla władz w Kijowie. Przedstawiciel biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Łeszczenko przyznał, że jest to "martwiące i demotywujące". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.