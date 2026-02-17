Logo strona główna
warto wiedzieć

Polski duet na medal, strzelanina na lodowisku, nie żyje Robert Duvall

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal na zimowych igrzyskach
Na lodowisku w stanie Rhode Island doszło do strzelaniny
Źródło: Reuters
Skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal na zimowych igrzyskach. Dwie osoby zginęły, a trzy inne zostały ciężko ranne w strzelaninie podczas meczu hokeja w stanie Rhode Island. W wieku 95 lat zmarł aktor Robert Duvall. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 17 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Polski duet na medal

Skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli 27. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W poniedziałek w Predazzo sięgnęli po srebro w konkursie duetów na dużym obiekcie. Wąsek i Tomasiak przegrali tylko z Austriakami Janem Hoerlem i Stephanem Embacherem. W tej dyscyplinie sportu to 13. olimpijski krążek biało-czerwonych.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal na zimowych igrzyskach
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal na zimowych igrzyskach
Źródło: Grzegorz Momot/PAP/EPA

We wtorek polscy biathloniści Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół wystąpią w sztafecie 4x7,5 km. W kombinacji norweskiej wystartują Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek, a w łyżwiarstwie figurowym Jekaterina Kurakowa. Zobacz plan startów Biało-Czerwonych 17 lutego.

2. Strzelanina na lodowisku

Dwie osoby zginęły, a trzy inne zostały ciężko ranne w strzelaninie podczas meczu hokeja w szkole średniej w Pawtucket w stanie Rhode Island, do której doszło w poniedziałek po południu - poinformowała policja. Tłem strzelaniny mógł być konflikt rodzinny.

Napastnik otworzył ogień na lodowisku
Dowiedz się więcej:

Napastnik otworzył ogień na lodowisku

Świat

3. Nie żyje Robert Duvall

W wieku 95 lat zmarł aktor Robert Duvall - poinformowała jego żona Luciana Duvall. Artysta był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Zdobył tę najważniejszą nagrodę za rolę w filmie "Pod czułą kontrolą". Był nominowany natomiast za filmy: "Ojciec chrzestny", "Apostoł", "Czas apokalipsy", "Wielki Santini", "Adwokat" i "Sędzia".

"Wczoraj pożegnaliśmy mojego ukochanego męża, drogiego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Bob odszedł spokojnie w domu, otoczony miłością i troską" - napisała Luciana Duvall w oświadczeniu w mediach społecznościowych. 

"Pożegnaliśmy jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pożegnaliśmy jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów"

Świat

4. Tusk o "szczycie bezczelności" ze strony PiS

W sobotę w Stalowej Woli odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. 

"Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - skomentował Donald Tusk. W tym samym mieście działa Huta Stalowa Wola, przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego i zbrojeniowego.

5. Zatrzymanie za uruchomienie hamulca ręcznego w pociągu

Policja zatrzymała w Puławach mężczyznę, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin - Dorohusk. Przy mężczyźnie znaleziono między innymi telefony komórkowe i karty SIM oraz dokumenty w języku rosyjskim.

Jak przekazała policja, o zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, Eurosport, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Momot/PAP/EPA

