Polska Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar na terenie zakładu produkującego drony w Skarżysku-Kamiennej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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1. Śledztwo w sprawie pożaru fabryki dronów

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru fabryki dronów, do jakiego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej.

Postępowanie toczy się w sprawie "brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym" - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Z komunikatu prokuratury wynika, że zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 milionów złotych.

2. Leo Messi zakończył grę w reprezentacji

Argentyński piłkarz Leo Messi ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. "To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment" - napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Messi dodał, że treść opublikowanej wiadomości napisał już 21 lipca, dwa dni po przegranym z Hiszpanią finale mistrzostw świata. "Po tym, co się stało z moim tatą, jestem jeszcze bardziej pewny tej decyzji" - podkreślił, nawiązując do niedawnej śmierci jego ojca Jorge Messiego."

3. Zakończył się program CPN

Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. We wtorek po przywróceniu podstawowej stawki VAT benzyna może podrożeć o około 80 groszy na litrze, a olej napędowy - o blisko 70 groszy. W związku z wygasaniem programu na stacjach paliw w całym kraju utworzyły się kolejki.

Według prognozy e-petrol, w dniach od 1 do 6 września ceny paliw mają kształtować się następująco: Pb95 - od 7,38 do 7,51 zł za litr; Pb98 - od 8,36 do 8,49 zł za litr; olej napędowy - od 8,19 do 8,33 zł za litr; autogaz - od 2,89 do 2,97 zł za litr.

4. Znamy zastępcą Piesiewicza w PKOl

Po tym, jak sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza, prezesa PKOl zastępuje wiceprezes zarządu Mieczysław Nowicki.

Zaprosił on 8 września członków zarządu na posiedzenie prezydium. Według ustaleń reportera "Faktów" TVN Michała Tracza-Koszeli, prezydium ma zdecydować o zwołaniu posiedzenia zarządu PKOl, którego punktem będzie odwołanie Piesiewicza.

5. Awans Świątek i Hurkacza w US Open

Iga Świątek awansowała do 2. rundy wielkoszlemowego US Open. W swoim pierwszym tegorocznym meczu w Nowym Jorku pokonała Chinkę Wang Xiyu 6:2, 6:3, ani razu nie tracąc swojego podania. Kolejną rywalką Świątek będzie Argentynka Nadia Podoroska.

Do kolejnej rundy awansował także Hubert Hurkacz, pokonując Bośniaka Damira Dzumhura 6:4, 4:6, 6:1, 6:1. Jego rywalem w 2. rundzie będzie rozstawiony z numerem ósmym Amerykanin Ben Shelton.

Już w 1. rundzie odpadła za to Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa przegrała 2:6, 3:6 z utytułowaną deblistką Taylor Townsend.