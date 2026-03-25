Iran negocjuje z USA, rzecznik rządu przeprasza, atak na centrum Lwowa

1. Iran negocjuje z USA
Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi listę żądań w celu zakończenia wojny - przekazał "New York Times", powołując się na dwóch przedstawicieli Donalda Trumpa. 15-punktowy plan pokojowy miał zostać przekazany Teheranowi za pośrednictwem Pakistanu.
O niektórych punktach planu poinformowała agencja Reutera. Stany Zjednoczone mają żądać od Iranu między innymi otworzenia cieśniny Ormuz, zaprzestania wspierania bojówek na Bliskim Wschodzie, a także zakończenia programu wzbogacania uranu w ośrodkach w Natanz i Fordow.
2. Rzecznik rządu przeprasza
W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie "#BezKitu" w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przyznał, że "faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje" i - jak powiedział - z upoważnienia premiera przeprasza "za wprowadzenie opinii publicznej w błąd".
3. Rosjanie uderzyli w centrum Lwowa
Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów w kierunku Ukrainy w ramach rzadkiego ataku w ciągu dnia - powiedział agencji Reuters rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.
Niektóre drony spadły na centrum Lwowa. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce.
4. Tragedia na lotnisku - nowe ustalenia
W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.
W momencie wypadku wieżę kontroli lotów obsługiwało dwóch z czterech kontrolerów na służbie - podał Bloomberg. Pozostałych dwóch miało być "gdzie indziej".
5. Kulisy wizyty Nawrockiego u Orbana
Kancelaria prezydenta nie wystąpiła do MSZ o przygotowanie materiałów do rozmowy Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem - ujawnił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.
Rzecznik prezydenta twierdzi, że mimo wcześniejszych ustaleń MSZ w niedzielę po południu odwołało udział swojej przedstawicielki w rozmowach w Budapeszcie.
