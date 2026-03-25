Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Iran negocjuje z USA, rzecznik rządu przeprasza, atak na centrum Lwowa

Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran
"New York Times" donosi, że USA przedstawiły Iranowi listę żądań w celu zakończenia wojny. Rzecznik rządu Adam Szłapka przeprosił "za wprowadzenie opinii publicznej w błąd". Rosjanie uderzyli w centrum Lwowa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 25 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Iran negocjuje z USA

Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi listę żądań w celu zakończenia wojny - przekazał "New York Times", powołując się na dwóch przedstawicieli Donalda Trumpa. 15-punktowy plan pokojowy miał zostać przekazany Teheranowi za pośrednictwem Pakistanu.

O niektórych punktach planu poinformowała agencja Reutera. Stany Zjednoczone mają żądać od Iranu między innymi otworzenia cieśniny Ormuz, zaprzestania wspierania bojówek na Bliskim Wschodzie, a także zakończenia programu wzbogacania uranu w ośrodkach w Natanz i Fordow.

2. Rzecznik rządu przeprasza

W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie "#BezKitu" w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przyznał, że "faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje" i - jak powiedział - z upoważnienia premiera przeprasza "za wprowadzenie opinii publicznej w błąd".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzecznik rządu przeprasza w imieniu premiera. Chodzi o wypowiedź z TVN24

3. Rosjanie uderzyli w centrum Lwowa

Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów w kierunku Ukrainy w ramach rzadkiego ataku w ciągu dnia - powiedział agencji Reuters rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Niektóre drony spadły na centrum Lwowa. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce.

Dowiedz się więcej:

"Historycznie jedno z najważniejszych miejsc". Stało się celem Rosji

Świat

4. Tragedia na lotnisku - nowe ustalenia

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

W momencie wypadku wieżę kontroli lotów obsługiwało dwóch z czterech kontrolerów na służbie - podał Bloomberg. Pozostałych dwóch miało być "gdzie indziej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje o tragedii na lotnisku

Świat

5. Kulisy wizyty Nawrockiego u Orbana

Kancelaria prezydenta nie wystąpiła do MSZ o przygotowanie materiałów do rozmowy Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem - ujawnił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Rzecznik prezydenta twierdzi, że mimo wcześniejszych ustaleń MSZ w niedzielę po południu odwołało udział swojej przedstawicielki w rozmowach w Budapeszcie.

ZOBACZ "NEWS MICHALSKIEGO" NA TVN24+

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GRAEME SLOAN/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAIranKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TuskWojna w UkrainieLotnictwoKarol NawrockiViktor OrbanNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Reakcja ludzi na wyniki sondażu exit poll podczas wiecu socjaldemokratów
Historyczna klęska mimo zwycięstwa. Trudna sytuacja po wyborach w Danii
Świat
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
METEO
imageTitle
Hubert Hurkacz ogłosił rozstanie z trenerem
EUROSPORT
Donald Trump
Iran negocjuje z USA. Media o "15-punktowym planie"
Świat
KOBIETA DZIECI USCISK FLAGA UKRAINY shutterstock_2136118541
Po tych zmianach "znaleźli się w dramatycznej sytuacji". "Chciałabym, żeby to był błąd"
Polska
Ranni w katastrofie wojskowego samolotu w Kolumbii
Wzrosła liczba ofiar katastrofy wojskowego samolotu
Świat
imageTitle
Muchova pierwszą półfinalistką turnieju w Miami
EUROSPORT
Viktor Orban
Na krótko przed wyborami media ujawniają aferę "jeszcze poważniejszą niż Watergate"
Świat
Zima, śnieg
Alarmy przed przymrozkami. Później czekają nas ulewy, śnieg i ślizgawica
METEO
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
METEO
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Hiszpan autorem największej od lat sensacji w Miami
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi"
Kropka nad i
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
BIZNES
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Poparcie Nawrockiego "może być znaczące"
Polska
imageTitle
Wielkie emocje w polskim ćwierćfinale Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Salah ogłasza: niestety, nadszedł ten dzień
EUROSPORT
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
METEO
imageTitle
Szokujące doniesienia o kontuzji Mbappe. "Zbadali nie to kolano"
EUROSPORT
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
WARSZAWA
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Czekają na ślubowanie. "Możliwość skargi na bezczynność" prezydenta
Polska
Zakład produkcji gazu ziemnego Ras Laffan w Katarze
Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"
Maciej Michałek
Peter Szijjarto
Węgierski minister potwierdza. Tusk: hańba
Polska
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Śledztwo w sprawie wykorzystania seksualnego
Katowice
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
BIZNES
Zaginął Władysław Pietrasik
Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest
WARSZAWA
Stadion przy Oporowskiej we Wrocławiu
Śląsk Wrocław chciał się pozbyć kobiecej sekcji. Piłkarki wsparła Agnieszka Chylińska
Wrocław
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

