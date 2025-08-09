Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Kontrowersyjne dotacje, kolejny projekt Nawrockiego, szczegóły spotkania przywódców

Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Spotkanie z Trumpem "sukcesem Putina"
Źródło: TVN24
Donald Trump poinformował o dacie i miejscu spotkania z Władimirem Putinem, prezydent Karol Nawrocki zaprezentował swoją kolejną inicjatywę ustawodawczą. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 9 sierpnia.

1. Trump podał datę i miejsce spotkania z Putinem

Donald Trump przekazał, że spotka się z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce. Później potwierdził to także Kreml. Amerykański prezydent oświadczył, że Wołodymyr Zełenski musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z drugą stroną.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

2. Kontrowersyjne dotacje z KPO

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród takich inwestycji znalazły się na przykład firmowe jachty, sauny, solaria, wymiana mebli, zakup wirtualnej strzelnicy czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom.

CZYTAJ TEŻ W KONKRET24: Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO. Premier Donald Tusk podkreślił, że oczekuje szybkich decyzji i odebrania środków w przypadku nadużyć.

Więcej informacji o tym znajdziesz w: "Stawiając kropkę w sprawie KPO". Ministra reaguje.

3. Kolejny projekt prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w piątek w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element "Planu 21", przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

4. Deklaracja pokojowa przywódców Armenii i Azerbejdżanu

Premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podpisali w Białym Domu deklarację pokojową, która przewiduje utworzenie Szlaku Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu. Obaj liderzy zapowiedzieli zgłoszenie amerykańskiego prezydenta do Pokojowej Nagrody Nobla.

Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Źródło: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

5. Zmarł dowódca słynnej misji Apollo 13

Amerykański astronauta Jim Lovell, dowódca nieudanej misji Apollo 13 na Księżyc w 1970 roku, zmarł w wieku 97 lat - poinformowała NASA.

Jim Lovell
Jim Lovell
Źródło: NASA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinKPOKarol NawrockiArmeniaAzerbejdżanNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Upał, gorąco, słońce
Uwaga na skwar. W mocy żółte alarmy
METEO
imageTitle
Przed kolarzami królewski etap. "Trzeba być piekielnie mocnym"
EUROSPORT
Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa
Świat
MSZ
MSZ reaguje na "problem agresywnej reklamy rządu Izraela"
Świat
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Syn urzędniczki CIA walczył po stronie Rosji. Dostał order od Putina
Świat
Rosyjska fregata Sztandart to replika okrętu cara Piotra Wielkiego z 1703 roku
"Pływający instrument rosyjskiej soft power" dalej na morzu. Mimo sankcji
Świat
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim [luty 2023]
Zielone światło dla unijnych pieniędzy dla Ukrainy
Świat
W wyniku pożaru zabytkowy kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu został częściowo spalony
Zabytkowy kościół częściowo spalony. Jest akt oskarżenia
Kraków
Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Tragiczny pożar w bloku. Jedna osoba nie żyje
Katowice
Lato powróciło na swoje ścieżki
Dziś dużo słońca, zrobi się upalnie
METEO
Donald Trump
Trump podał datę i miejsce spotkania z Putinem
Świat
imageTitle
Beniaminek zdobył Zabrze i wyprzedził Górnika w tabeli
EUROSPORT
Jim Lovell
Zmarł Jim Lovell, dowódca słynnej misji Apollo 13
Świat
49 min
pc
Ciemna strona aplikacji, które miały ułatwiać życie
Czas przyszły
imageTitle
Włodarczyk z nowym rekordem. Nie miała sobie równych
EUROSPORT
imageTitle
Była wiceliderka rankingu WTA wycofała się z US Open
EUROSPORT
Książę Andrzej
"Wydaje mu się, że jest zabawny, przystojny i bystry"
Joanna Stempień
Dwuletni palestyński chłopiec na rękach matki
"Ta wojna to nie ich wina. Dlaczego mają za to płacić życiem?"
Świat
imageTitle
Linette poznała nazwisko pierwszej rywalki w Cincinnati
EUROSPORT
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach. Protestowali przeciwko hałasowi w nocy
WARSZAWA
imageTitle
Korona przełamała niemoc. Radomiak z pierwszą porażką
EUROSPORT
Pożar w Canakkale w Turcji wymusił ewakuację szpitala i uniwersytetu
Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala
METEO
imageTitle
Popis polskich siatkarek tuż przed wylotem na mundial
EUROSPORT
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Karol Nawrocki
"Widać, że nikt tego nie policzył". Kosztowne pomysły Nawrockiego 
Arleta Zalewska
imageTitle
Amerykanin trenuje z polską kadrą. "Mamy trzy tygodnie"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia dla klientów
BIZNES
46 min
pc
Lewandowski: rząd ma ciekawą ofertę dla osób za bogatych na socjal, za biednych na rynek
#BezKitu
GettyImages-1000209212
Spotkanie z Trumpem "to zwycięstwo Putina"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica