Kontrowersyjne dotacje, kolejny projekt Nawrockiego, szczegóły spotkania przywódców

Spotkanie z Trumpem "sukcesem Putina" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Trump podał datę i miejsce spotkania z Putinem

Donald Trump przekazał, że spotka się z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce. Później potwierdził to także Kreml. Amerykański prezydent oświadczył, że Wołodymyr Zełenski musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z drugą stroną.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

2. Kontrowersyjne dotacje z KPO

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród takich inwestycji znalazły się na przykład firmowe jachty, sauny, solaria, wymiana mebli, zakup wirtualnej strzelnicy czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom.

CZYTAJ TEŻ W KONKRET24: Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO. Premier Donald Tusk podkreślił, że oczekuje szybkich decyzji i odebrania środków w przypadku nadużyć.

Więcej informacji o tym znajdziesz w: "Stawiając kropkę w sprawie KPO". Ministra reaguje.

3. Kolejny projekt prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w piątek w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element "Planu 21", przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Karol Nawrocki w Kolbuszowej Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

4. Deklaracja pokojowa przywódców Armenii i Azerbejdżanu

Premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podpisali w Białym Domu deklarację pokojową, która przewiduje utworzenie Szlaku Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu. Obaj liderzy zapowiedzieli zgłoszenie amerykańskiego prezydenta do Pokojowej Nagrody Nobla.

Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową Źródło: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

5. Zmarł dowódca słynnej misji Apollo 13

Amerykański astronauta Jim Lovell, dowódca nieudanej misji Apollo 13 na Księżyc w 1970 roku, zmarł w wieku 97 lat - poinformowała NASA.

Jim Lovell Źródło: NASA

OGLĄDAJ: TVN24 HD