Ksiądz przyznał się do zabójstwa, apel Kaczyńskiego, Hołownia o "zamachu stanu"

1. Brutalne zabójstwo na Mazowszu. Sprawcą ksiądz

60-letni proboszcz przyznał się do zabójstwa 68-letniego znajomego, którego podpalone ciało znaleziono w czwartek wieczorem na drodze w powiecie grójeckim. - Zeznał, że jechali samochodem drogą przez pola i się kłócili. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny wyjął siekierę i uderzył nią w głowę znajomego, a następnie go podpalił, gdy ten jeszcze żył, po czym odjechał - przekazała prokuratura w Radomiu.

"Nie mam dziś dla Was słów pocieszenia, a tym bardziej wyjaśnienia czy wytłumaczenia. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka - ubogiego i bezdomnego. Nie mam odpowiedzi na żadne pytanie zaczynające się od słowa: dlaczego?" - napisał w oświadczeniu arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.

2. Premier Tusk rozmawiał z dowódcą wojsk NATO w Europie

Premier Donald Tusk spotkał się w piątek z amerykańskim generałem Alexusem Grynkewichem, który od niedawna jest dowódcą wojsk NATO w Europie. Po spotkaniu Tusk zamieścił na platformie X krótkie nagranie wideo. Przypomniał, że wojskowy mówił niedawno publicznie, iż "Rosja będzie gotowa do konfrontacji z Europą, a więc także z nami, już w 2027 roku".

Oznajmił, że "sytuacja w Polsce musi być stabilna, żebyśmy byli gotowi na każdy scenariusz". - Dlatego będę podejmował decyzje, które będą miały na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo - zapewnił premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk po rozmowie z Grynkewichem: musimy być gotowi na każdy scenariusz

3. Szymon Hołownia o propozycjach "zamachu stanu"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w piątek na antenie Polsat News powiedział, że "wielokrotnie proponowano mu czy sugerowano, rozpytywano, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego to się sprowadza". Jego zdaniem "to było testowanie, co on zrobi". - Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: Nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - przekazał.

Jego wypowiedź wywołała poruszenie wśród polityków. W sieci pytają, czy marszałek złożył zawiadomienie do prokuratury, czy może po prostu "zagalopował się" w wypowiedzi.

4. Postulaty Kaczyńskiego i apel do Konfederacji. Jest odpowiedź Mentzena

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił w piątek Deklarację Polską i zaapelował do Konfederacji o podpisanie tych postulatów. Pytany, czy można rozumieć to jako propozycję ewentualnego utworzenia wspólnego rządu po wyborach, odparł, że "tak". "To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiS-u" - odpowiedział w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kaczyński otwarcie o współpracy z Konfederacją. Szybko mu odpowiedzieli

5. Śmierć 15-latka na obozie harcerskim. Rzecznik ZHR zabrał głos

Rzecznik prasowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Adam Paczyna przyznał, że w przypadku tragedii na obozie harcerskim, gdzie w jeziorze Ośno utonął 15-latek, zabrakło bezpieczeństwa. - Tego typu próba nie powinna mieć miejsca - podkreślił. Jak dodał, "próby są zawsze dobierane pod kątem wieku, umiejętności i zdobywanego stopnia".