1. Klaudia Zwolińska zdobyła pierwszy medal dla Polski na igrzyskach

Wicemistrzyni olimpijska krótko po ceremonii dekoracji stanęła przed kamerą Eurosportu. - Medal w dotyku jest najlepszy, wspaniały. Niesamowitym uczuciem jest trzymać ten krążek olimpijski. Myślę, że to spełnienie marzeń. Nie wiem, co powiedzieć. Sportowcy często mówią, że brak im słów, a ja się zastanawiałam, jak to jest, przecież na pewno mają coś do powiedzenia. Teraz już wiem, że naprawdę może brakować słów - mówiła z szerokim uśmiechem, prezentując najcenniejsze trofeum w karierze.