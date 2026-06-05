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To warto wiedzieć

Maja Chwalińska w finale, ekshumacje w Ukrainie, Polska i Hiszpania pozwane przez UE

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Maja Chwalińska zagra w finale French Open
Piotr Szczypka: Maja Chwalińska gra kosmiczny tenis
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MOHAMMED BADRA/PAP/EPA
Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju Roland Garros w Paryżu. Ukraina wydała zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Unijni szefowie spraw wewnętrznych dyskutują o wykluczeniu z ochrony tymczasowej Ukraińców w wieku poborowym. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 5 czerwca.

1. Maja Chwalińska w finale

Maja Chwalińska pokonała rozstawioną z numerem 25. Dianę Sznajder i awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu.

Maja Chwalińska zagra w finale French Open
Maja Chwalińska zagra w finale French Open
Źródło zdjęcia: MOHAMMED BADRA/PAP/EPA

Występem zachwycały się światowe media. Polska tenisistka o tytuł zagra w sobotę z inną Rosjanką - Mirrą Andriejewą.

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2. Ukraina zdecydowała w sprawie ekshumacji

Szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow poinformował, że Ukraina wydała zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie.

Jak przekazał Polski Instytut Pamięci Narodowej, w czwartek otrzymał potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie przez IPN prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w powiecie lubomelskim na Wołyniu.

Ukraina zdecydowała w sprawie kolejnych ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraina zdecydowała w sprawie kolejnych ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu

3. UE chce wykluczyć Ukraińców w wieku poborowym z ochrony

Ministrowie spraw wewnętrznych dyskutują o wykluczeniu z unijnej ochrony tymczasowej Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk zapowiedział poparcie dla tej inicjatywy. - Zgadzamy się na takie rozwiązanie - oświadczył.

4. Żądanie kar dla Polski i Hiszpanii

Komisja Europejska pozwała Polskę i Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w sektorze lotniczym.

Według Komisji działania władz Polski i Hiszpanii okazały się niewystarczające, dlatego sprawy zostały skierowane do TSUE wraz z wnioskiem o kary finansowe.

Komisja Europejska pozywa Polskę i Hiszpanię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Komisja Europejska pozywa Polskę i Hiszpanię

BIZNES

5. Uchwała w sprawie wycofania wojsk USA z Iranu

Izba Reprezentantów przegłosowała uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z Iranu. Za rezolucją zagłosowało 215 kongresmenów, w tym wszyscy demokraci oraz czworo polityków partii rządzącej, zaś przeciwko było 208.

Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. W praktyce jednak głosowanie ma znaczenie tylko symboliczne, by rezolucja była wiążąca, potrzebne jest przegłosowanie przez Senat oraz podpis prezydenta Trumpa.

ILE ZAPŁACIMY NA STACJACH? CENY PALIW

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
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Tagi:
TenisUkrainaUnia EuropejskaIranNajważniejsze informacjeMaja Chwalińska
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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