Zapowiedź weta, odpowiedź Tuska, dron na terenie kopalni

1. Zapowiedź prezydenckiego weta
Prezydent poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy o programie SAFE. Zdaniem Karola Nawrockiego mechanizm SAFE "jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych". Według zapowiedzi rządu, weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków.
2. Odpowiedź Tuska
Donald Tusk poinformował, że w piątek rząd odpowie na decyzję prezydenta w sprawie programu SAFE. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - napisał w odpowiedzi w serwisie X Donald Tusk.
"Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu" - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3. Dron na terenie kopalni
Na terenie kopalni węgla brunatnego w Galczycach w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) znaleziono drona. Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, to prawdopodobnie jeden z tych bezzałogowców, które wleciały do Polski we wrześniu ubiegłego roku.
Wyjaśnianiem sprawy zajmie się prokuratura - ta sama, która prowadzi postępowanie w sprawie wrześniowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4. Nowy sondaż partyjny
W najnowszym sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 podium pozostaje bez zmian. Liderem wciąż jest Koalicja Obywatelska.
Będące na drugim miejscu PiS odnotowało lekki wzrost poparcia od ostatniego badania, a będąca na trzeciej pozycji Konfederacja - porównywalny spadek. Poniżej progu znalazły się Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050.
5. Sebastian M. nie przyznaje się do winy
W czwartek w sądzie wyjaśnienia składał dziś Sebastian M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo i ich pięcioletni syn. - Nie przyznaję się do popełnienia zarzucanych mi czynów - mówił przed sądem.
Autorka/Autor: Adam Styczek
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP