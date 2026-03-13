Zapowiedź weta, odpowiedź Tuska, dron na terenie kopalni

Prezydent: nie podpiszę ustawy o SAFE Źródło: prezydent.pl

1. Zapowiedź prezydenckiego weta

Prezydent poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy o programie SAFE. Zdaniem Karola Nawrockiego mechanizm SAFE "jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych". Według zapowiedzi rządu, weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków.

Całe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: prezydent.pl

2. Odpowiedź Tuska

Donald Tusk poinformował, że w piątek rząd odpowie na decyzję prezydenta w sprawie programu SAFE. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - napisał w odpowiedzi w serwisie X Donald Tusk.

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu" - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

3. Dron na terenie kopalni

Na terenie kopalni węgla brunatnego w Galczycach w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) znaleziono drona. Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, to prawdopodobnie jeden z tych bezzałogowców, które wleciały do Polski we wrześniu ubiegłego roku.

Wyjaśnianiem sprawy zajmie się prokuratura - ta sama, która prowadzi postępowanie w sprawie wrześniowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

4. Nowy sondaż partyjny

W najnowszym sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 podium pozostaje bez zmian. Liderem wciąż jest Koalicja Obywatelska.

Będące na drugim miejscu PiS odnotowało lekki wzrost poparcia od ostatniego badania, a będąca na trzeciej pozycji Konfederacja - porównywalny spadek. Poniżej progu znalazły się Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050.

5. Sebastian M. nie przyznaje się do winy

W czwartek w sądzie wyjaśnienia składał dziś Sebastian M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo i ich pięcioletni syn. - Nie przyznaję się do popełnienia zarzucanych mi czynów - mówił przed sądem.

