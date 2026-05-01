To warto wiedzieć Obronione ministry, weto w sprawie rozwodów, Kowalski poza PiS Oprac. Adam Styczek |

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy Źródło: TVN24

1. Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności

Posłowie odrzucili wnioski o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Przed głosowaniami dochodziło do napiętych dyskusji.

Wnioskujący o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski, głównie politycy PiS i Konfederacji, ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych". Z kolei szefowej resortu zdrowia zarzucano, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia.

2. Weto prezydenta w sprawie rozwodów w urzędzie

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania małżeństw. Miało być dostępne dla par z co najmniej rocznym stażem i brakiem małoletnich dzieci. Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się Donald Tusk. "Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS" - komentował.

3. Janusz Kowalski poza PiS

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał.

Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) April 30, 2026

Złożenie rezygnacji potwierdził w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak wyjaśnił, zgodnie ze statutem ugrupowania decyzja ta oznacza również wystąpienie z jego szeregów.

4. Neon Zondacrypto usunięty z siedziby PKOl

W czwartek późnym wieczorem doszło do wygaszenia i demontażu neonu firmy Zondacrypto z siedziby PKOl przy Wybrzeżu Gdańskim w Warszawie. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zapowiadał wcześniej, że jeśli do końca kwietnia nie wpłynie kolejna transza środków z giełdy kryptowalut, to zerwie umowę sponsorską.

5. Matury za pasem

Tegoroczni maturzyści tuż po długim majowym weekendzie przystąpią do egzaminów dojrzałości. Tak jak w latach poprzednich, matury rozpoczną się testem pisemnym z języka polskiego.

Matury potrwają do 30 maja, a między 1 a 16 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy dodatkowe. Wyniki tegorocznych zmagań maturzyści poznają 8 lipca.

