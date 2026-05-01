Obronione ministry, weto w sprawie rozwodów, Kowalski poza PiS

Sejm odrzucił wnioski o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy
Sejm odrzucił wnioski o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego w sprawie przeprowadzania rozwodów w urzędach. Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 1 maja.

1. Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności

Posłowie odrzucili wnioski o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Przed głosowaniami dochodziło do napiętych dyskusji.

Wnioskujący o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski, głównie politycy PiS i Konfederacji, ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych". Z kolei szefowej resortu zdrowia zarzucano, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia.

"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski

Marcin Złotkowski

2. Weto prezydenta w sprawie rozwodów w urzędzie

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania małżeństw. Miało być dostępne dla par z co najmniej rocznym stażem i brakiem małoletnich dzieci. Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się Donald Tusk. "Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS" - komentował.

3. Janusz Kowalski poza PiS

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał.

Złożenie rezygnacji potwierdził w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak wyjaśnił, zgodnie ze statutem ugrupowania decyzja ta oznacza również wystąpienie z jego szeregów.

4. Neon Zondacrypto usunięty z siedziby PKOl

W czwartek późnym wieczorem doszło do wygaszenia i demontażu neonu firmy Zondacrypto z siedziby PKOl przy Wybrzeżu Gdańskim w Warszawie. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zapowiadał wcześniej, że jeśli do końca kwietnia nie wpłynie kolejna transza środków z giełdy kryptowalut, to zerwie umowę sponsorską.

5. Matury za pasem

Tegoroczni maturzyści tuż po długim majowym weekendzie przystąpią do egzaminów dojrzałości. Tak jak w latach poprzednich, matury rozpoczną się testem pisemnym z języka polskiego.

Matury potrwają do 30 maja, a między 1 a 16 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy dodatkowe. Wyniki tegorocznych zmagań maturzyści poznają 8 lipca.

Matura 2026. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Matura 2026. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP/EPA

Czytaj także:
imageTitle
Kapitalny 22-latek bliżej finału mistrzostw świata
EUROSPORT
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
BIZNES
Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi wycofaniem wojsk. "Dlaczego nie?"
Świat
Pożar na terenie wojskowym w okolicach Weert w Holandii
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
METEO
Barbara Nowak była kuratorką w latach 2016-23
Radna PiS wzywa do bojkotu obchodów. Zareagował rzecznik partii
Polska
Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z Marco Rubio
"Historyczne osiągnięcie dyplomatyczne". Sikorski dziękuje Rubio
Polska
40 min
Seniorka straciła oszczędności (zdjęcie ilustracyjne)
"Świat młodych", który będzie musiał się zmienić. Statystyki są bezlitosne
Czas przyszły
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
BIZNES
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy
BIZNES
Szpital w Lesku
"Chyba nadchodzi kres". Szpital zamyka kolejne oddziały
Lesko
imageTitle
Świątek bliżej kibiców. Zaprezentuje się w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Przymrozki
Poranek z przymrozkami. Tu ostrzega IMGW
METEO
Aleksander Zingman
Akt oskarżenia przeciwko Witoldowi K. Co w nim wyczytaliśmy?
Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski
Słonecznie, ciepło
Korzystny biomet i spora dawka słońca
METEO
imageTitle
Zespół Casha oddalił się od finału Ligi Europy
EUROSPORT
John Coale
Tak wyglądały negocjacje z Białorusinami. "Czwarty toast, mówię: nie"
Marcin Wrona
imageTitle
Wielkie emocje na Węgrzech. Cenna zaliczka Barcelony
EUROSPORT
Dorota Łoboda i Michał Gramatyka
"Kto kłamał?". Jak zapadała decyzja w Polsce 2050
Polska
Centrum Olimpijskie
Neon Zondacrypto zniknął z siedziby PKOl
EUROSPORT
Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
METEO
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
"Słynny wetomat" i "podszepty" Kaczyńskiego. Politycy o ruchu prezydenta
Kropka nad i
Warszawa Falenica, linia otwocka
SKM-ki wracają na trasę do Otwocka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na torach w Pruszkowie
Śmiertelny wypadek na torach
WARSZAWA
imageTitle
Prezydent FIFA o grze Iranu na mundialu. "Chcę jednoznacznie potwierdzić"
EUROSPORT
Stara Kornica
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Dwa zarzuty po ataku na wójt
WARSZAWA
Głodujący żołnierze
"Myślałem, że to wycieńczeni jeńcy"
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Zacięty bój ikon w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Atak na policjantów
Wpadli przez nos, odpowiedzieli zębami. Narkotykowa awantura
WARSZAWA
Michael Jackson
Michael Jackson trenerem klubu w Anglii. Internet płonie
EUROSPORT
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura skarży wyrok
WARSZAWA

