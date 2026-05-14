Ekstradycja Ziobry, plan wizyty Magyara w Polsce, wirus na kolejnym statku

1. Prace nad ekstradycją Ziobry

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Faktach po Faktach" w TVN24 powiedział, że prokuratura pracuje już nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry. Szef resortu sprawiedliwości ocenił, że polityk PiS musiał mieć jakiś rodzaj zgody Stanów Zjednoczonych w postaci jakiegoś rodzaju wizy wjazdowej.

2. Magyar odwiedzi trzy miasta w Polsce

Nowy premier Węgier Peter Magyar, w trakcie przemówienia po zakończeniu pierwszego posiedzenia swojego rządu, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi podróży do Polski.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. W trakcie swojej pierwszej zagranicznej wizyty w roli szefa rządu spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

3. Wirus na kolejnym statku

Do Bordeaux przybył wycieczkowiec Ambition, który 6 maja wyruszył z Szetlandów. Miał dalej płynąć do Hiszpanii, ale rejs zakłóciła ostra infekcja układu pokarmowego pasażerów.

U 80 z nich wystąpiły objawy, a jedna osoba zmarła. Władze sanitarne zdecydowały o izolacji około 1700 osób na pokładzie. Informują, że ta sytuacja nie ma związku z ogniskiem hantawirusa na innym statku.

4. Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie

Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 6:2 w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz od początku do końca toczył się pod dyktando Polki, która po raz kolejny udowodniła, że jest w kapitalnej formie.

W półfinale zagra z Eliną Switoliną (numer siedem), która pokonała rozstawioną z numerem drugim Jeleną Rybakiną.

5. Drugi dzień Impact'26

Były premier Kanady Justin Trudeau wystąpi podczas kongresu Impact'26, który odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odbędą się też kolejne spotkania specjalne pod hasłem "Wybór TVN24", między innymi rozmowy z publicystką "The Atlantic" Anne Applebaum i ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem.

