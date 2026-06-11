TO WARTO WIEDZIEĆ Nawrocki poleci na galę UFC, odrzucony wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego, Kaczyński przesłuchany Oprac. Adam Styczek |

"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w USA. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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1. Karol Nawrocki poleci do USA na galę UFC w Białym Domu

Prezydent Karol Nawrocki będzie w niedzielę gościem gali UFC w Białym Domu, organizowanej pod hasłem UFC Freedom 250 - przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Wcześniej nieoficjalnie tę informację podały "Fakty" TVN.

Prezydent USA Donald Trump będzie w tym dniu obchodził 80. urodziny. Dziennik "Washington Post" przypomniał, że poprzednik Trumpa Joe Biden dzień swoich 80. urodzin spędzał w gronie rodzinnym i nie podjęto wtedy próby "przekształcenia tego wydarzenia w wydarzenie polityczne". Dziennik zwrócił też uwagę, że przed erą Trumpa prezydenckie urodziny rzadko przeradzały się w publiczne widowiska, a prezydenci świętowali przy rodzinnych obiadach i na kameralnych spotkaniach.

Prezydent Karol Nawrocki przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

2. Odrzucony wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego

Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. W głosowaniu wzięło udział 435 posłów. Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, a przeciw wotum nieufności było 232 posłów.

Pod wnioskiem o odwołanie Kierwińskiego podpisało się 79 posłów PiS. W uzasadnieniu opozycja zarzuciła szefowi MSWiA brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami oraz niewłaściwe działania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

3. Jarosław Kaczyński przesłuchany w sprawie "dwóch wież"

W warszawskiej prokuraturze odbyło się przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako świadka w sprawie "dwóch wież".

Jacek Dubois, pełnomocnik strony skarżącej, wyraził satysfakcję, że udało się je przeprowadzić. Wcześniej z prokuratury wyszedł mecenas Roman Giertych, który miał być niezadowolony.

4. Łukasz Mejza pojawił się w Sejmie z patostreamerem

Łukasz Mejza, były już członek klubu PiS, obecnie poseł niezrzeszony, pojawił się na sejmowych korytarzach z patostreamerem Danielem Zwierzyńskim znanym jako Daniel Magical. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że zwróci się do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej z prośbą o wyjaśnienia w związku z tą sprawą.

Zwierzyński streamingiem zajął się w 2014 roku, początkowo relacjonując granie w gry. Z czasem jego aktywność w internecie przekształciła się w transmisje prezentujące spożywanie alkoholu w dużych ilościach i awantury, w których brała udział między innymi jego matka. Patostreamer był skazany prawomocnym wyrokiem za pobicie oraz publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

5. WOŚP i Fundacja TVN łączą siły przy budowie The Brain

W Warszawie powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci - The Brain. To kolejna inwestycja Fundacji TVN. W wyposażenie ośrodka zaangażowała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przeznaczy środki na śródoperacyjny rezonans.

Prezes TVN i przewodnicząca rady Fundacji TVN Kasia Kieli zauważyła, że w The Brain specjalistyczne zespoły będą pracować "cross-funkcyjnie i cross-zadaniowo", żeby jak najskuteczniej diagnozować i leczyć choroby.

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