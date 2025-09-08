Logo strona główna
warto wiedzieć

Ewakuacja, ważna wygrana, nowi święci

Akcja Żandarmerii Wojskowej w Rembertowie
Rosyjski atak na siedzibę ukraińskiego rządu
Źródło: Reuters
W mieszkaniu rannych w sobotnim wybuchu na poligonie wojskowym w Rembertowie znaleziono materiały wybuchowe. Służby zdecydowały o ewakuacji mieszkających w pobliżu osób. W Kijowie po raz pierwszy Rosja zaatakowała budynek ukraińskiego rządu. Wielkie zwycięstwo Polskiej reprezentacji z Finlandią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 8 września.

1. Ewakuacja mieszkańców w Rembertowie

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że w mieszkaniu rannych w sobotniej eksplozji na terenie poligonu wojskowego w warszawskim Rembertowie były znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych.

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców budynków w okolicy ulicy Zawiszaków. Będą oni mogli wrócić do domów najwcześniej w poniedziałek rano.

Zwrot w sprawie wybuchu na poligonie. Ewakuacja po przeszukaniu mieszkania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwrot w sprawie wybuchu na poligonie. Ewakuacja po przeszukaniu mieszkania

2. Największy rosyjski atak na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę - Kijów. Jak podały siły powietrzne Ukrainy, Rosjanie wystrzelili łącznie rekordową liczbę 805 dronów i 13 pocisków. W ostrzale zginęły cztery osoby, a 44 zostały ranne.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia się pełnoskalowej rosyjskiej inwazji uszkodzony został w atakach główny budynek ukraińskiego rządu. Zapalił się dach i górne kondygnacje budynku.

Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze

Świat

3. Polacy zwyciężyli w meczu z Finlandią

Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Finlandią 3:1 kluczowy mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. W Chorzowie na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni mieli inicjatywę od początku konfrontacji i zwyciężyli bardzo pewnie. Bramki zdobyli Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński.

Był to drugi mecz Polaków zagrany za kadencji nowego selekcjonera Jana Urbana.

4. Prezydent Karol Nawrocki przybył do Litwy

Karol Nawrocki w nocy z niedzieli na poniedziałek przybył do Litwy, gdzie między innymi spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą oraz przedstawicielami litewskiej Polonii. Wilno to kolejna po Waszyngtonie i Watykanie stolica, którą prezydent Polski odwiedza od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia.

Z kolei wieczorem Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem

5. Pierwsza kanonizacja pontyfikatu Leona XVI

Papież Leon XIV przewodniczył pierwszej w swoim pontyfikacie mszy kanonizacyjnej. Ogłosił świętymi młodych świeckich Włochów: Pier Giorgia Frassatiego i Carlo Acutisa. Obaj są związani rodzinnie z Polską.

Na ceremonię przybyło tysiące wiernych z całego świata, w tym wielu Polaków, a także prezydent Włoch Sergio Mattarella i rodziny obu świętych. Po mszy kanonizacyjnej Leon XIV objechał w papamobile plac Świętego Piotra, pozdrawiając jej uczestników.

Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych

Świat

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

