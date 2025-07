Silne trzęsienie ziemi, ostrzeżenie Tuska, spór na prawicy

Silne trzęsienie ziemi w Rosji Źródło: Reuters

1. Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 - szóste największe w historii pomiarów i najsilniejsze na świecie od 14 lat - wystąpiło u wschodnich wybrzeży Kamczatki na Dalekim Wschodzie Rosji.

Fale tsunami dotarły też między innymi do Japonii, Hawajów oraz do Zachodniego Wybrzeża USA. Do tej pory nie odnotowano jednak poważnych szkód, a w wielu regionach obniżono już poziom ostrzeżenia. Najbardziej zagrożonym regionem jest obecnie Ameryka Południowa.

Na Kamczatce doszło do poważnego trzęsienia ziemi Źródło: ERNESTO GUZMAN/PAP/EPA

2. Tusk mówi o "czasach przedwojennych"

Premier Donald Tusk odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do swojego spotkania z gen. Alexusem Grynkewichem, dowódcą połączonych sił NATO w Europie. Gen. Grynkewich powiedział, że "2027 rok może być potencjalnie rokiem kryzysowym". Prognozował, że Chiny mogą zaatakować Tajwan i skoordynować te działania z Rosją, "co stwarza możliwość globalnego konfliktu".

- Chciałbym, żeby wreszcie wszyscy zrozumieli, że my żyjemy w czasach wojny tuż obok i w czasach przedwojennych - powiedział premier. Zaznaczył, że mówi to po to, aby "otrzeźwić niektórych polityków, tych radykalnych".

3. Spór na prawicy

Sławomir Mentzen, komentując apel Jarosława Kaczyńskiego o podpisanie przez Konfederację Deklaracji Polskiej, napisał, że nie chce być zależny ani od prezesa PiS, ani od Donalda Tuska.

"Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto" - dodał. Rozgorzała też internetowa wymiana zdań między Mentzenem a Przemysławem Czarnkiem.

4. Trump nałoży cła na "przyjaciół"

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że nałoży 25-procentowe cła na towary z Indii i nieokreśloną "karę" za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej.

Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział też, że nie odłoży terminu wejścia w życie wyższych ceł na towary z około 20 innych krajów, z którymi USA nie zawarły do tej pory porozumienia handlowego.

5. Debata o utonięciach

Co roku w polskich wodach giną setki osób. O tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, dyskutowali goście Justyny Siekluckiej w trakcie debaty w TVN24+. Anna Kwaśny, dziennikarka tvn24.pl, wymieniła, że najczęstszymi przyczynami utonięć są "alkohol, brawura, myślenie: 'mi się to nie przytrafi, bo przecież dobrze pływam'".

- Mężczyzna po 55. roku życia, często pod wpływem alkoholu, to jest taki podręcznikowy, najbardziej statystyczny przykład osoby, która prowokuje spiralę niefortunnych zachowań - wskazał Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego. Goście zgodzili się, że w bezpieczeństwie nad wodą ważne są fundamenty i podstawy dobrego pływania.

