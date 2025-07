Rekonstrukcja, doprowadzenie Ziobry, Braun oskarżony

Tusk: ten rząd będzie koncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa w sposób odważny, kreatywny Źródło: TVN24

1. Tusk przedstawił nowy rząd

Premier Donald Tusk przedstawił skład nowej Rady Ministrów. Jak stwierdził na wstępie, jest to moment historii, w którym "trzeba się ogarnąć".

Trzy kryteria dla określenia działań nowego rządu to "porządek, bezpieczeństwo i przyszłość" - zaznaczył. Za pełnienie urzędu podziękował między innymi Adam Bodnar. Zapowiedział, że podsumuje swoje dokonana i rozliczenia 18 miesięcy na stanowisku.

Premier Donald Tusk Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Akt oskarżenia przeciwko Braunowi

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

Dotyczy on między innymi zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w 2023 roku - poinformował rzecznik tej prokuratury Piotr Antoni Skiba.

3. Wniosek w sprawie doprowadzenia Ziobry

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zajęła się wnioskiem o wyrażenie zgody Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go przed komisję do spraw Pegasusa. Ostatecznie zdecydowała, że przedłoży Sejmowi przyjęcie tego wniosku.

Ziobro, przekonując, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna, podkreślał, że "bezprawiu nie należy ulegać". Odniósł się także do wydarzeń z końca stycznia, kiedy to został zatrzymany celem doprowadzenia go przed oblicze komisji, a następnie - jak mówił - "uniemożliwiano mu wyjście z sali". - Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które w przyszłości będzie pani odpowiadać - zwrócił się do Sroki.

4. Rozmowy w Stambule

Szefowie delegacji Ukrainy i Rosji, Rustem Umierow i Władimir Miedinski spotkali się w Stambule. Ich rozmowa trwała około 40 minut.

Obie strony zgodziły się na wymianę nie tylko pojmanych wojskowych, ale także cywilów. Ponadto strona ukraińska zaproponowała zorganizowanie spotkania w gronie prezydentów Ukrainy, Rosji, Turcji i USA.

5. Polki w półfinale Ligi Narodów

Polskie siatkarki pokonały Chinki 3:2 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12) w ćwierćfinale rozgrywanego w Łodzi turnieju finałowego Ligi Narodów i awansowały do najlepszej czwórki rozgrywek.

W sobotnim półfinale zagra z broniącymi tytułu Włoszkami, które w środę pokonały Stany Zjednoczone 3:0 i pozostają niepokonane w tegorocznych rozgrywkach.

