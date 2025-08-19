Logo strona główna
PODSUMOWANIE

Spotkania w Waszyngtonie, Bąkiewicz z zarzutem, triumf Świątek

W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
Donald Trump przedstawił europejskich przywódców i każdego skomentował
Źródło: TVN24
W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców. W rozmowach w Waszyngtonie nie wziął udziału przedstawiciel Polski. Działaczowi środowisk narodowych Robertowi Bąkiewiczowi postawiono zarzut znieważania służb mundurowych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 19 sierpnia.

1. Spotkania w Białym Domu

W poniedziałek odbyły się spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa prezydentem Ukrainy z europejskimi przywódcami. Najpierw w Gabinecie Owalnym i rozmowa w cztery oczy z Zełenskim, potem w sali wschodniej z europejskimi liderami, a następnie znów w Gabinecie Owalnym.

W czasie spotkania liderów Trump opuścił salę i zadzwonił do Władimira Putina. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Trump wspiera inicjatywę spotkania trójstronnego Ukraina-USA-Rosja. - Stany Zjednoczone proponują, aby przeprowadzić to jak najszybciej - podkreślił.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co warto wiedzieć o spotkaniu Trumpa z Zełenskim i europejskimi przywódcami

Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

2. Rozmowy w Waszyngtonie bez przedstawiciela Polski

Podczas poniedziałkowego spotkania w Białym Domu w grupie europejskich przywódców zabrakło przedstawiciela Polski.

Do sprawy odnieśli się szef MSZ Radosław Sikorski oraz rzecznik rządu Adam Szłapka. Szefowi polskiej dyplomacji odpowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Sikorski "informuje" i "prosi". Przydacz odpowiada
Dowiedz się więcej:

Sikorski "informuje" i "prosi". Przydacz odpowiada

3. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut

Działaczowi środowisk narodowych Robertowi Bąkiewiczowi postawiono zarzut znieważania służb mundurowych. Sprawa ma związek z incydentem na słubickim moście granicznym, do którego doszło pod koniec czerwca.

Zarzut dotyczy jednego słowa, które Bąkiewicz miał skierować pod adresem funkcjonariuszy. On sam nie przyznaje się do winy i w poniedziałek odmówił składania wyjaśnień przed prokuratorem. Zapowiedział, że zrobi to, jak zapozna się z materiałem dowodowym.

4. Śmiertelne zderzenie z lawetą

W miejscowości Grochowe w powiecie mieleckim (Podkarpackie) doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i lawety. Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Oficer prasowa mieleckiej policji podkomisarz Bernadetta Krawczyk powiedziała, że 34-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

5. Świątek zdobyła Cincinnati

Iga Świątek triumfuje w Cincinnati. Polka sięgnęła po 24. w karierze tytuł, wygrywając po zaciętym pojedynku 7:5, 6:4 z Włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini.

Triumf Świątek w Ohio był już jej 11. w imprezie rangi WTA 1000 i pierwszym od maja ubiegłego roku, gdy wygrała w Rzymie. W najnowszej odsłonie rankingu WTA raszynianka awansuje na pozycję wiceliderki.

>> PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

pc

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

