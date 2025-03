Powrót na Ziemię, rozmowa z Putinem, protokół z przesłuchania

Suni Williams i Butch Wilmore - życie na ISS Źródło: NASA

Astronauci Suni Willimas i Butch Wilmore po wielu miesiącach w kosmosie wrócili na Ziemię. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem o Ukrainie. Izrael zaatakował Strefę Gazy po prawie dwumiesięcznym rozejmie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 19 marca.

1. Trump rozmawiał z Putinem o wojnie w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Dotyczyła kwestii wojny w Ukrainie, który rozpętała Rosja, oraz relacji USA-Rosja. Ustalono między innymi, że Kreml wstrzyma na 30 dni uderzenia w krytyczną infrastrukturę Ukrainy.

Korespondenci zachodnich mediów donosili we wtorkowy wieczór o alarmach przeciwlotniczych, wybuchach, syrenach i działaniach obrony przeciwlotniczej w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Rosja wysłała rakiety na swojego sąsiada tuż po rozmowie Władimir Putin-Donald Trump, w której rosyjski dyktator - agresor w tej wojnie - zapewnił, że zależy mu na pokoju.

2. Astronauci wrócili na Ziemię

Suni Willimas i Butch Wilmore wrócili na Ziemię. Wczesnym rankiem astronauci, którzy niespodziewanie spędzili w kosmosie wiele miesięcy, opuścili pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozpoczęli lot kapsułą Dragon firmy SpaceX.

Ich podróż trwała 17 godzin. Przed godziną 23 czasu polskiego wylądowali u wybrzeży Florydy.

Astronauci wrócili na Ziemię Źródło: JAGADEESH NV/PAP/EPA

3. Izrael wznowił ataki na Strefę Gazy

Siły izraelskie przeprowadziły ataki na Strefę Gazy po prawie dwumiesięcznym rozejmie. W komunikacie władz podano, że uderzenia "są wymierzone w cywilną i wojskową hierarchię Hamasu i są następstwem wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników".

Liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków po izraelskich atakach na Strefę Gazy stale rośnie. We wtorek nad ranem palestyńskie źródła medyczne podały, że zginęło co najmniej 200 osób, w tym wiele dzieci. Po kilku godzinach poinformowano, że liczba ofiar wzrosła do ponad 320. W najnowszym komunikacie podały, że zginęło ponad 400 ludzi.

4. Polska i kraje bałtyckie chcą wycofania z konwencji ottawskiej

MON ogłosił, że "Ministrowie Obrony Estonii, Łotwy, Litwy i Polski jednogłośnie rekomendują wypowiedzenie konwencji ottawskiej". "Nasza decyzja to czytelny przekaz: nasze kraje są gotowe i mogą użyć każdego niezbędnego środka do obrony naszego terytorium i wolności" - napisano w komunikacie.

5. Protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek

Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała protokół przesłuchania zmarłej Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, członkini zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, była przesłuchiwana tam w środę jako świadek.

Tego samego dnia rzecznik Prokuratury Okręgowej przekazał, że przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału.

