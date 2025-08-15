Tusk z Nawrockim, szczyt na Alasce, defilada w Warszawie

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Moment powitania Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Tusk spotkał się z Nawrockim

W czwartkowe południe Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Kilkanaście minut przed godziną 12 na miejsce przybył Nawrocki. To była jego pierwsza rozmowa z premierem w cztery oczy po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Jednym z tematów była Ukraina.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, pytany o to, w jakiej atmosferze przebiegało to spotkanie, odpowiedział: "rozmowa trwała godzinę, była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski, atmosfera była normalna, taka, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem".

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. Trump spotka się z Putinem

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin spotykają się na Alasce. Oczekuje się, że rosyjsko-amerykański szczyt w USA będzie poświęcony kwestii pokoju w Ukrainie, która od ponad trzech lat broni się przed rosyjską inwazją militarną na pełną skalę.

Spotkanie odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage. Rozpocznie się o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego). Według Białego Domu zaplanowane jest spotkanie obu prezydentów w cztery oczy (nie licząc tłumaczy). Po nim odbędzie się lunch z udziałem delegacji obu krajów. Przewidziana jest także konferencja prasowa.

3. Trump o propozycji redukcji sił NATO w Europie

Prezydent USA Donald Trump pytany był w czwartek o to, czy poparłby redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego.

- Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później - odpowiedział na pytanie dziennikarki. Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.

4. Przygotowania do defilady

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego kierowców czekają utrudnienia na Wisłostradzie, gdzie odbędzie się defilada. Inaczej będzie też kursować komunikacja miejska. W piątek 15 sierpnia główne uroczystości rozpoczną się na placu Piłsudskiego.

W defiladzie wojskowej weźmie udział około czterech tysięcy żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem około 50 różnego typu statków powietrznych – w tym na przykład sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail – oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.

5. Sąd zdecydował w sprawie pozwu Komosy

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosił decyzję w związku z prywatnym oskarżeniem Zbigniewa Komosy o naruszenie jego nietykalności cielesnej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Postępowanie zostało umorzone ze względu na "znikomą szkodliwość czynu". Komosa zapowiedział odwołanie.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD