Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Tusk z Nawrockim, szczyt na Alasce, defilada w Warszawie

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Moment powitania
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Już dziś spotkają się na Alasce przywódcy USA i Rosji Donald Trump i Władimir Putin. W Warszawie odbędzie się defilada wojskowa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 15 sierpnia.

1. Tusk spotkał się z Nawrockim

W czwartkowe południe Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Kilkanaście minut przed godziną 12 na miejsce przybył Nawrocki. To była jego pierwsza rozmowa z premierem w cztery oczy po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Jednym z tematów była Ukraina.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, pytany o to, w jakiej atmosferze przebiegało to spotkanie, odpowiedział: "rozmowa trwała godzinę, była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski, atmosfera była normalna, taka, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem".

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. Trump spotka się z Putinem

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin spotykają się na Alasce. Oczekuje się, że rosyjsko-amerykański szczyt w USA będzie poświęcony kwestii pokoju w Ukrainie, która od ponad trzech lat broni się przed rosyjską inwazją militarną na pełną skalę.

Spotkanie odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage. Rozpocznie się o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego). Według Białego Domu zaplanowane jest spotkanie obu prezydentów w cztery oczy (nie licząc tłumaczy). Po nim odbędzie się lunch z udziałem delegacji obu krajów. Przewidziana jest także konferencja prasowa.

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24

Polska

3. Trump o propozycji redukcji sił NATO w Europie

Prezydent USA Donald Trump pytany był w czwartek o to, czy poparłby redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego.

- Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później - odpowiedział na pytanie dziennikarki. Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.

4. Przygotowania do defilady

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego kierowców czekają utrudnienia na Wisłostradzie, gdzie odbędzie się defilada. Inaczej będzie też kursować komunikacja miejska. W piątek 15 sierpnia główne uroczystości rozpoczną się na placu Piłsudskiego.

W defiladzie wojskowej weźmie udział około czterech tysięcy żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem około 50 różnego typu statków powietrznych – w tym na przykład sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail – oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.

5. Sąd zdecydował w sprawie pozwu Komosy

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosił decyzję w związku z prywatnym oskarżeniem Zbigniewa Komosy o naruszenie jego nietykalności cielesnej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Postępowanie zostało umorzone ze względu na "znikomą szkodliwość czynu". Komosa zapowiedział odwołanie.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinDonald TuskKarol NawrockiWarszawaJarosław KaczyńskiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Nowy klub i kierunek wielokrotnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Donald Trump
Spotkanie Trumpa z Putinem. Nowe informacje
Świat
imageTitle
Linette zatrzymana przez Rosjankę w Cincinnati
EUROSPORT
Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin w Pjongjangu
Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji
Świat
Rosyjski żołnierz
Zaostrzenie na froncie przed spotkaniem Putina z Trumpem
PODSUMOWANIE
Transparent wywołał oburzenie
Fala oburzenia skandalicznym transparentem. "Niezwłocznie podejmiemy kroki"
Polska
Upalna aura
Dzisiaj nawet 36 stopni
METEO
imageTitle
Szokujący transparent podczas meczu Rakowa. Jest reakcja prezesa PZPN
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan jeszcze raz wielki. Znamy komplet półfinalistów Saudi Arabia Masters 2025
EUROSPORT
Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty
Czy Bursztynowa Komnata jest pod Dziemianami?
Maciej Mazur
140825_MB_LEGAEK_31aaa
Legia rozbudziła nadzieje i zgasła. Liga Europy już bez niej
EUROSPORT
Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów
Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu
Polska
Maciej Wierzyński
Przepowiednie, wróżby i intuicje
Opinie
Karolina Szczepaniak
Kraulem przez Bałtyk na rzecz dzieci bez rączek
Marzanna Zielińska
20250814GIL0075jaaga
Nerwowa końcówka. Jagiellonia zaskoczona, ale gra dalej
Najnowsze
Pożar bloku w Poznaniu
Pożar mieszkania w Poznaniu. Na strażaków spadł podwieszany sufit
Polska
25814585aa
Raków odkupił winy, choć o awans drżał do końca
EUROSPORT
Jacek Czaputowicz
Spotkanie na Alasce ma "negatywny aspekt dla Polski"
Świat
shutterstock_2435838243
Parlament zaatakowany przez hakerów. Wyciekły maile i nazwiska
BIZNES
Słubice, lato
Ponad 33 stopnie. Tu w czwartek było najgoręcej
METEO
kryptowaluty
Miliony dolarów nagrody za informacje o założycielach giełdy kryptowalut
BIZNES
Donald Trump
Czy Donald Trump poparłby redukcję sił NATO w Europie? "Nie było takiej propozycji"
Świat
Donald Tusk
Nieoficjalnie: Tusk i Nawrocki ustalili jeszcze jedno
Arleta Zalewska
1408_tusk_nawrocki
Dyplomaci patrzą na "kuksańce". Ta świadomość "powinna do panów dojść"
Polska
GettyImages-2202924571
Meta z nowym doradcą do spraw "stronniczości". To prawicowy aktywista
BIZNES
Marcin Józefaciuk, Koalicja Obywatelska
Stowarzyszenie chce rozwiązania zespołu posła Józefaciuka. "Nie ma do tego narzędzi"
Iga Dzieciuchowicz
Hiszpanię trawią pożary
Siedem ofiar śmiertelnych pożarów w tym roku. Policja łapie podpalaczy
METEO
imageTitle
Siła charakteru. Polacy triumfują w sparingu przed Eurobasketem
EUROSPORT
imageTitle
Polska - Gruzja (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Sympatycy AfD
"Autostrada dla AfD". Sondaże w Niemczech niepokoją
Jakub Loska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica