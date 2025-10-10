Plan pokojowy przyjęty, przyznano literackiego Nobla, Putin o ataku na samolot

Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego Źródło: TVN24, Reuters

1. Przyjęto pierwszy etap planu pokojowego Trumpa

Prezydent USA Donald Trump poinformował w nocy ze środy na czwartek, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Rzecznik MSZ Kataru potwierdził, że zdaniem mediatorów osiągnięto porozumienie w sprawie wszystkich warunków dotyczących pierwszej fazy rozejmu w Gazie.

Następnego dnia izraelski rząd zatwierdził umowę, która oznacza formalny początek zawieszenia broni. Izrael w ciągu 24 godzin ma wycofać wojska na ustaloną linię w Strefie Gazy, a Hamas ma w ciągu 72 godziny uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.

2. Przyznano literackiego Nobla

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury - otrzymał ją Węgier László Krasznahorkai, "wielki pisarz w środkowoeuropejskiej tradycji sięgającej Kafki i Thomasa Bernharda, która wyróżnia się nadmiarem absurdów i groteski".

W uzasadnieniu napisano, że otrzymał wyróżnienie za "fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

3. Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu

Rosyjski dyktator Władimir Putin podczas spotkania z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem potwierdził, że to pociski rosyjskiej obrony powietrznej zniszczyły w grudniu 2024 roku cywilny azerbejdżański samolot - poinformowała agencja AP.

- Oczywiście, strona rosyjska zrobi wszystko, co konieczne w tak tragicznych przypadkach w sprawie odszkodowania, a wszystkie formalne sprawy zostaną poddane ocenie prawnej - powiedział Putin Alijewowi.

4. Atak na polskich funkcjonariuszy w Gruzji

Dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej trafiło do szpitala po tym, jak w Tbilisi zostali zaatakowani nożem i prętami.

W związku z poważnymi obrażeniami głowy obaj byli operowani. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że gruzińskie służby ujęły sprawców napaści.

5. Koalicja Obywatelska liderem sondażu

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych pracownia Opinia24 zapytała respondentów, na który komitet wyborczy oddaliby głos. Według sondażu Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,8 procent głosów (+2,2 p.p. wobec sondażu z poprzedniego miesiąca).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 procent (-0,2 p.p.) Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 15 procent ankietowanych (wynik bez zmian). Na Lewicę wskazało 5,4 procent (-0,2 p.p.), a na Konfederację Korony Polskiej 5,3 procent (-1,4 p.p.).

