Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Waldemar Żurek: kolejne trzy osoby zatrzymane w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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1. Kolejne zatrzymania w sprawie Zondacrypto

Policja i CBA na polecenie prokuratury zatrzymały w środę trzy osoby w sprawie giełdy Zondacrypto - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Jego zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Żurek zapowiedział, że zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

"Równolegle funkcjonariusze CBZC zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK" - dodał minister. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

2. Eksplozja na dworcu w Augsburgu

W środę rano na dworcu kolejowym w Augsburgu na południu Niemiec eksplodował nieznany obiekt. Dwie osoby - para nastolatków z Ukrainy - odniosły lekkie obrażenia. Przez jakiś czas ruch pociągów na dworcu został wstrzymany.

W okolicy miejsca, gdzie doszło do wybuchu, służby odnalazły podejrzany przedmiot. Według mediów, policja bada związek zdarzenia z przestępczością zorganizowaną. "Bild" napisał, że dworzec "najwyraźniej nie był celem ataku".

3. Zarzuty po zabójstwie kobiety z Kędzierzyna-Koźla

19-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego usłyszał zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety, której ciało znaleziono w piątek w lesie niedaleko osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Prokuratura poinformowała wcześniej, że kobiecie zadano przynajmniej trzy ciosy - w tym dwa "powodujące rozległe obrażenia głowy". Mężczyźnie zarzuca się także usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. 19-latek przyznał się do winy, a śledczy przygotowują wniosek o jego aresztowanie.

4. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy

Prezydent Zielonej Góry zdecydował o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Stało się to po tym, jak 19 czerwca liczba punktów karnych na jego koncie przekroczyła dozwolone 24. Mejza był kilkukrotnie karany między innymi za przekroczenie prędkości. Decyzja zaczęła obowiązywać 31 sierpnia.

5. Komendant policji odwołany po bójce z udziałem funkcjonariuszy

W poniedziałek wieczorem na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu doszło bójki, w której udział wzięli policjanci. Jednym z jej uczestników był komendant policji miejskiej w Zielonej Górze. W środę został on odwołany ze stanowiska - przekazała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.