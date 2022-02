Ast: jeśli dojdzie do powołania komisji w sprawie inwigilacji, to zapewne przedstawiciele PiS zostaną zgłoszeni

Wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie inwigilacji czeka w Sejmie na rozstrzygnięcie. Poseł PiS Marek Ast wskazywał, że jego ugrupowanie jest niezmienne przeciwne jej powstaniu. Mówił przy tym, że "jeśli znajdzie się większość, która tę komisję powoła do życia, to przekonamy się, na ile będzie ona w stanie cokolwiek w tej sprawie wyjaśnić". - Kiedy dojdzie do powołania komisji, to zapewne tacy przedstawiciele PiS, którzy mają w tej dziedzinie kompetencje, zostaną zgłoszeni - dodał.