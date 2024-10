Liderki Strajku Kobiet o inwigilacji: byłyśmy tego świadome

Jak wynika z ustaleń tvn24.pl, służby użyły cyberbroni służącej do inwigilacji, jaką jest system Pegasus, wobec działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Klementyny Suchanow, a wobec liderki organizacji Marty Lempart chciały jej użyć. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadniali wnioski do sądu o zgodę na kontrolę operacyjną podejrzeniami o szpiegowską działalność.

Suchanow: było rzeczą oczywistą, że wykorzystywano wobec nas Pegasusa

- Jestem w kontakcie z prawniczką, która będzie zajmowała się dochodzeniem do prawdy i też dochodzeniem odpowiedniego odszkodowania za to, co się wokół nas wtedy działo i za to, że nielegalnie wykorzystywano służby do tego, żeby utrudniać nam życie i żeby nas represjonować - powiedziała Lempart.