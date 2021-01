Jest nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa wybrała w piątek sędziego Pawła Styrnę na swojego przewodniczącego. Jak mówił sędzia, "będzie starał się prowadzić działalność mającą na celu wysłuchiwanie wszystkich racji, dążenie do kompromisu, niezaognianie żadnych sporów". Przed dwoma tygodniami KRS przegłosowała odwołanie dotychczasowego szefa Leszka Mazura. W ubiegłym tygodniu Mazur sam złożył rezygnację.

Kontrkandydatem Styrny w głosowaniu był sędzia Marek Jaskulski, którego kandydaturę zgłosił Leszek Mazur. Poparło go 10 członków KRS, dziewięciu było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Styrna: będę starał się dążyć do kompromisu, nie zaogniać sporów

- Dziękuję kolegom za udzielenie poparcia. Chciałem zapewnić tych członków KRS, którzy nie popierali mojej kandydatury, że również ich głos będzie brany pod uwagę, ich zdanie będzie się liczyło i będę starał się prowadzić działalność mającą na celu wysłuchiwanie wszystkich racji, dążenie do kompromisu, niezaognianie żadnych sporów, decyzje będziemy podejmowali kolegialnie, każdy z państwa będzie miał możliwość przedstawienia swojej racji, nikt nie będzie pomijany - powiedział Styrna po ogłoszeniu wyboru.

Jednocześnie podziękował sędziemu Mazurowi za okres, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Rady, oraz I prezes SN za to, że "w momencie tego głębokiego kryzysu potrafiła podejmować decyzje w taki sposób, żeby te spory wyciszać".

Jeszcze przed głosowaniem Styrna zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na przewodniczącego KRS, to zrezygnuje z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Mitera: Nie ma podstawy do odwołania członka prezydium KRS. Żaden prawnik nie znajdzie tej postawy

Odwołani Leszek Mazur i Maciej Mitera

Przed dwoma tygodniami KRS odwołała w głosowaniu przewodniczącego Rady Leszka Mazura oraz jej rzecznika prasowego sędziego Macieja Miterę. Ten drugi stracił też funkcję członka prezydium. Wniosek o ich odwołanie złożył członek Rady sędzia Marek Jaskulski, w związku z "utratą zaufania". Jak później wyjaśniała Rada, utrata zaufania do Mazura wynikała między innymi z ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, treści prywatnej korespondencji jednego z członków KRS bez jego zgody oraz krytyczne oceny innych członków Rady. Mazur podkreślał, że nie czuje się winny.

Po decyzji KRS I prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do biura prawnego SN o opinię prawną w związku z sytuacją w Radzie. Z uzyskanej opinii wynikało, że czynności zmierzające do odwołania przewodniczącego były niezgodne z prawem.

"KRS, jako organ niezależny, ma prawo sama kształtować swoje wewnętrzne władze"

Zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz pytany w piątek o odwołanie przewodniczącego Mazura powiedział, że zdaniem KRS te odwołania były skuteczne. Odnosząc się do opinii uzyskanej przez prezes Manowską, zaznaczył: "my tej opinii nie znamy". - Jak się zapoznamy z tą opinią, jeśli zostanie nam udostępniona, to być może Rada, jako całe gremium, będzie mogła się wypowiedzieć - mówił.