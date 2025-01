"Trzeba się zastanowić, co zmienić". Kowal po reportażu "Czarno na białym"

Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, tłumaczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 swoje kontakty z przedsiębiorcą Witoldem K., blisko związanym z białoruskim oligarchą. Mówił, że "słabo go zna", a służby nie ostrzegały go, kim jest ten człowiek. Przyznał, że trzeba zastanowić się nad dodatkowym sposobem sprawdzania osoby, która dostaje jednorazową przepustkę na wejście do Sejmu.

Witold K., który ma korupcyjne zarzuty i bliskie powiązania z białoruskim oligarchą, co najmniej 50 razy przyjmowany był przez wysokich urzędników, w tym ministrów obecnego i poprzedniego rządu - wynika z dokumentów, do których dotarli reporterzy "Czarno na białym" TVN24. Według naszych informacji w działania na rzecz realizacji wielomilionowej umowy z Kenią, o którą walczy Witold K., zaangażowali się zarówno były premier Mateusz Morawiecki, jak i szef MSZ Radosław Sikorski.

W październiku - jak ujawniliśmy w reportażu "Kucharze Łukaszenki" - Witold K. pojawił się w Sejmie na zaproszenie posła KO Krzysztofa Truskolaskiego, co polityk nam potwierdził. Podlaski przedsiębiorca spotkał się tam z szefem komisji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem.

Kowal, pytany przez reportera TVN24, przyznał, że z Witoldem K. spotkał się wcześniej trzykrotnie na Podlasiu, a w Sejmie - jak mówi polityk PO - K. pytał o umowę z Kenią.

Kowal o kontaktach z Witoldem K. "Słabo go znam"

Więcej o tej sprawie Kowal mówił w piątkowych "Faktach po Faktach".

Polityk KO został zapytany, czy wiedział o tym, że Witold K. ma zarzuty korupcyjne, kiedy się z nim spotykał w Sejmie. - Szczerze mówiąc, to w ogóle słabo go znam. Wczoraj sobie przypomniałem, że się z nim spotkałem - odpowiedział.

Mówił, że ta "sprawa ma dwa aspekty". Jego zdaniem na etapie prac nad reportażem powinien zostać poproszony o szerszą wypowiedź na ten temat.

- W ogóle robiąc ten materiał, należało mnie w ogóle zapytać o to. Państwo ten materiał przedstawili wielokrotnie. Ja zostałem nagrany gdzieś przypadkiem, na korytarzu, w biegu - zarzucił Kowal. Tymczasem dziennikarz TVN24 Dariusz Kubik, pytając wówczas polityka o jego powiązania z Witoldem K., wyraźnie oświadczył mu, że osoba, z którą się spotyka, ma zarzuty korupcyjne. - Czy pan wie, że ten człowiek ma zarzuty korupcyjne właśnie za tę umowę związaną z Kenią? On korumpował kenijskiego ministra - mówił do Kowala nasz reporter.

Paweł Kowal rozmawia z Dariuszem Kubikiem po spotkaniu z Witoldem K. TVN24

Kowal: służby mnie nie informowały

Jak mówił dalej szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, pozostaje kwestia, czy tacy ludzie powinni się spotykać z politykami, czy powinien być "jakiś specjalny system informacji". - Być może powinien być. Nie wiem, czy jest możliwe, żeby przestrzec posłów w Sejmie, żeby patrzeć na ich kalendarze, z kim się spotkają i przesiewać - kontynuował.

Kowal pytany o to, czy służby ostrzegały go, kim jest Witold K., odparł: - Nie, oczywiście, że nie.

Dopytywany, czy jego zdaniem powinny tak zrobić, odpowiedział: - Musiałyby znać mój kalendarz, (...). Myślę, że tutaj byłaby możliwość zaprosić ekspertów od takich kwestii i na przykład spróbować zastanowić się, czy przy wejściu do Sejmu faktycznie nie robić takiej weryfikacji. Wiem, że takie weryfikacje są przy stałych przepustkach. Czy są przy pojedynczych przepustkach? Nie wiem.

Kowal: trzeba się zastanowić nad dodatkowym sprawdzaniem

Podkreślał, że trzeba zastanowić się nad dodatkowym sposobem sprawdzania osoby, która dostaje jednorazową przepustkę na wejście do Sejmu. - Inaczej tego się w praktyce nie da (zrobić - red.) - dodał.

- Mam zaufanie do polskich służb, dlatego że znam życie polityczne i znam praktykę. Trzeba się zastanowić, co zmienić, co ulepszyć, ale krytykowanie na tej podstawie, czy rozsiewanie na podstawie tej historii o braku zaufania do polskich służb jest działaniem antypaństwowym. Ja się na to nigdy nie zdecyduję, dlatego że wiem, jaka jest dzisiaj ciężka sytuacja bezpieczeństwa Polski - mówił dalej polityk Koalicji Obywatelskiej.

Kowal o spotkaniu z Witoldem K.: ten przypadek powinien zostać zweryfikowany TVN24

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: TVN24