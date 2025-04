"Chciał przede wszystkim, żeby Kościół był bardziej aktualny na dzisiejsze czasy". Polski Kościół żegna papieża Franciszka

Polski kościół żegna papieża Franciszka Źródło: TVN24

Prymas Polski dziękuję zmarłemu papieżowi Franciszkowi za jego nauczanie, z którego obficie korzystał. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nazywa go reformatorem, który "chciał przede wszystkim, żeby Kościół był bardziej aktualny na dzisiejsze czasy". W samo południe zabiły dzwony w Toruniu i Krakowie.

Kluczowe fakty: Abp Wojciech Polak: papież był szczególnym świadkiem wiary, świadkiem który kochał człowieka, kochał Kościół, który budował wspólnotę.

Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: był to papież pokoju, papież pojednania, papież nadziei.

Abp Józef Kupny: dla mnie był wspaniałym duszpasterzem, który pragnął reformy Kościoła i tej reformy dokonywał.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski: dziękujemy Bogu za jego niezwykły pontyfikat, świadectwo żywej wiary.

W poniedziałek, 21 kwietnia zmarł papież Franciszek. Papież miał 88 lat. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych.

Papieża żegna także polski Kościół.

Prymas: kochał człowieka, kochał Kościół, który budował wspólnotę

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prymas Polski powiedział, że o śmierci papieża dowiedział się rano po powrocie z mszy świętej.

- Wczoraj jeszcze przyjmowałem razem ze wszystkimi apostolskie błogosławieństwo Urbi et Orbi (miastu i światu - dop. red.). Wiedzieliśmy, że papież cierpi, że choruje, wiedzieliśmy, że walczy także o to, by być pośród nas. Ale oto Bóg odwołał go do siebie. Jesteśmy więc wdzięczni, ja jestem osobiście wdzięczny papieżowi Franciszkowi za wszystkie spotkania, za każdą rozmowę, za jego obecność, za jego pasterskie błogosławieństwo, ale w szczególności dziękuję za jego nauczanie, z którego tak obficie korzystałem i które z całego serca przekazywałem w moich głoszonych homiliach - podkreślił.

Abp Wojciech Polak zaznaczył, że papież był dla niego przede wszystkim "szczególnym świadkiem wiary, świadkiem który kochał człowieka, kochał Kościół, który budował wspólnotę i przypominał, że Bóg nie jest daleki i nieznany, ale bliski i że w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas; że prawdziwie i do końca nas umiłował".

- Dziękuję więc papieżowi za to jego żywe świadectwo, za to że we wspólnocie Kościoła pozwalał nam odkrywać także siebie nawzajem, budować relacje, tworzyć mosty, że często nam przypominał o przebaczeniu, o miłosierdziu, o tym, że Bóg przecież nie nuży się przebaczeniem, że prowadził nas do miłosierdzia Bożego - mówił.

Według prymasa Polski lata papieskiej posługi stały się dla całego Kościoła "latami wzrostu w wierze, w nadziei i w miłości Chrystusowej".

- Były to także dni naszego wezwania do nawrócenia, do tego by odnajdywać motywy nawrócenia, by przemieniać Bożą łaską i Bożym miłosierdziem to, co jest słabe, grzeszne, co naznaczone jest naszym ludzkim egoizmem, naszą ludzką słabością. Chcemy więc papieżowi za to wszystko bardzo dziękować - zaznaczył.

Abp Polak podkreślił, że w dniu śmierci papieża "chcemy Pana Boga uwielbiać we wspólnocie Kościoła za jego życie i za jego apostolskie posługiwanie".

- Chcemy dziękować, że na te czasy dał nam takiego świadka wiary, dał nam takiego człowieka, który w różnych okolicznościach życia ukazywał nam to, co najistotniejsze, najważniejsze: że nie tylko człowiek jest drogą Kościoła, ale że człowiek w Kościele domaga się konkretnej troski i konkretnego zainteresowania, pochylenia się nad nim z miłością - stwierdził.

- Chcemy aby to dziedzictwo, które nam pozostawił owocowało w nas, aby rodziło błogosławione owoce - dodał.

W poniedziałek wielkanocny o 18 w katedrze gnieźnieńskiej odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłego papieża Franciszka pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Prymas zapowiedział, że podczas mszy św. będzie dziękował za "tego, którego Bóg dał nam jako papieża na te czasy".

Po mszy zaplanowana jest modlitwa dziękczynna oratorium wielkanocne za pontyfikat papieża Franciszka.

Abp. Wojda: starał się pokazywać nowe drogi

- Był to papież pokoju, papież pojednania, papież nadziei. Choćby Rok Święty, który rozpoczął w ubiegłym roku, by nam wszystkim przypominać o potrzebie właśnie budowania naszej wiary, powracania do Chrystusa, przyjmowania Chrystusa do swojego życia. To papież, który ciągle mówił, że trzeba wychodzić do ludzi, do tych, którzy potrzebują nadziei, potrzebują wiary - mówi TVN24 arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Jego zdaniem papieża Franciszka można nazywać reformatorem. - Chciał przede wszystkim, żeby Kościół był bardziej aktualny na dzisiejsze czasy, bardziej uwrażliwiony na te wyzwania, których jest bardzo dużo w kościele dzisiaj, żeby kościół nie pozostawał zbytnio w tyle. Dlatego starał się pokazywać te nowe drogi, właśnie docierania z dobrym słowem, z nadzieją do dzisiejszego człowieka - tłumaczy.

W jego ocenie pontyfikat Franciszka bardzo mocno poruszył całym Kościołem, zmuszając duchownych i świeckich do zmiany myślenia o instytucji i jej miejscu we współczesnym świecie, w którym obserwowany jest coraz mocniejszy proces sekularyzacji.

- Poprzez decyzje personalne, wydawane dokumenty, reformę Kurii Rzymskiej oraz proces synodalny papież wskazywał nam, że Kościół to wspólnota składająca się zarówno z duchownych, konsekrowanych, jak i świeckich, w której nie tylko trzeba rozmawiać, ale także brać za nią konkretną odpowiedzialność - dodał hierarcha.

Jego zdaniem, czymś zupełnie nowym, wręcz zaskakującym - było wprowadzenie przez Franciszka na kluczowe stanowiska w Watykanie kobiet. Papież mianował np. s. Simonę Brambillę prefektem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zaś siostrę Raffaellę Petrini nową przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego. - To jest coś, czego nigdy wcześniej w Kościele katolickim nie było – stwierdził abp Wojda.

Według przewodniczącego KEP kolejne działanie papieża, które trwale zmieniło oblicze Kościoła, to proces decentralizacji instytucji. - Jesteśmy przyzwyczajeni do struktury piramidalnej, w której wszystko zależy od następcy św. Piotra i watykańskich dykasterii. Natomiast Franciszek najpierw uczynił z Dykasterii Kurii Rzymskiej instytucje w służbie nie tylko swojej, ale i konferencji episkopatów. Następnie przekazał część swoich dotychczasowych kompetencji na poziom Kościołów lokalnych, czyli konferencji episkopatów poszczególnych państw czy regionów - powiedział abp Wojda.

Krokiem ku decentralizacji zdaniem przewodniczącego Episkopatu Polski był m.in. trwający od 2021 do 2024 r. synod o synodalności, w czasie którego duchowni i świeccy uczyli się budowania relacji, począwszy od tej komórki, jaką jest parafia.

Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę, że Franciszek odważnie zmierzył się także z problemem pedofilii w Kościele, wypracowując konkretne rozwiązania prawne.

Abp Galbas: Dziękujmy Bogu za jego życie i służbę

W dniu Wielkanocy Pan życia i śmierci zabrał do siebie naszego kochanego Ojca Świętego Franciszka. Dziękujmy Bogu za jego życie i służbę dla Kościoła - napisał metropolita warszawski abp Adrian Galbas w komunikacie zamieszczonym na stronie archidiecezji.

"Jego zasługi dla reformy Kościoła w tak trudnych czasach są naprawdę olbrzymie"

Archidiecezja wrocławska łączy się w modlitwie z Kościołem powszechnym po śmierci papieża Franciszka. We wtorek, środę i czwartek biskupi wrocławscy odprawią w archikatedrze wrocławskiej msze wieczorne w intencji Ojca Świętego.

We wtorek wielkanocny o godzinie 18 w archikatedrze wrocławskiej Mszę w intencji zmarłego papieża odprawi bp Maciej Małyga, wrocławski biskup pomocniczy. Następnego dnia w środę także o godzinie 18 mszy świętej w archikatedrze wrocławskiej przewodniczyć będzie abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Także w czwartek o godzinie 18 w archikatedrze wrocławskiej wrocławianie będą modlić się za Franciszka razem z bp. Jackiem Kicińskim.

- Dla mnie był wspaniałym duszpasterzem, który pragnął reformy Kościoła i tej reformy dokonywał. W relacjach z nim zapamiętałem go jako człowieka bardzo otwartego. Nie przygotowywał przemówień, nie czytał z kartki. Słuchał nas biskupów, a potem nawiązywał do tego, co mówiliśmy. Dzielił się swoimi przemyśleniami, swoją radą. Ciepły, otwarty na drugiego człowieka – wspomina abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i wiceprzewodniczący Episkopatu Polski.

Jak dodaje, Franciszka cechowała skromność. Nie oczekiwał, żeby go w szczególny sposób honorować. Jego życzeniem było, żeby biskupi w kontakcie z nim spotykali się jak bracia. Odnosił się do każdego bez dystansu i wywyższania się. - Jego zasługi dla reformy Kościoła w tak trudnych czasach są naprawdę olbrzymie. Chciał kształtować Kościół tak, żeby odpowiadał na wyzwania współczesności. Zdawał sobie sprawę z różnego rodzaju zarzutów, kierowanych pod adresem biskupów i kapłanów, dlatego pragnął całym sercem Kościół oczyścić. Pokazać jego święte oblicze z Jezusem Chrystusem na czele – opowiada hierarcha.

Wspomina, że jeszcze w grudniu, kiedy spotkał się z papieżem dzień po jego 88. urodzinach, widział u niego zmęczenie, ale jednocześnie otwartość, ciekawość sytuacji w Polsce. Wówczas abp Kupny poprosił o błogosławieństwo dla archidiecezji wrocławskiej. Opowiadał papieżowi o trwającym Roku Pojednania i 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich, którą obchodzimy obecnie.

Podkreśla, że Franciszek był prawdziwym duszpasterzem. Cenił działalność osób świeckich w Kościele. Zawsze mówił z serca. - Troska o Kościół Franciszka sprawiła, że skierował Kościół na tor poszukiwania aktywnej obecności w zlaicyzowanym i zsekularyzowanym świecie pełnych podziałów. Pochylał się nad ubogim i biednymi. Wprowadził spore zmiany w kierunku działalności charytatywnej Kościoła. To pokazywało jego oblicze - ojca zatroskanego o dzieci – podsumowuje metropolita wrocławski.

Bp Zieliński: zaprosił nas do bycia pielgrzymami nadziei

Śmierć papieża Franciszka w Poniedziałek Wielkanocny skłania nas do pełnej nadziei modlitwy o dar nieba dla następcy; ufamy, że miłujący Bóg Ojciec przyjął Franciszka go swojego domu - napisał w poniedziałek do wiernych bp Zbigniew Zieliński, który obejmie urząd arcybiskupa metropolity poznańskiego.

Administrator diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Zieliński, który w maju obejmie urząd arcybiskupa metropolity poznańskiego, w poniedziałek w komunikacie do wiernych napisał, że "śmierć Papieża Franciszka w Poniedziałek Wielkanocny skłania nas do pełnej nadziei modlitwy o dar nieba dla 266. następcy św. Piotra". - Łączymy się w tej modlitwie jako wspólnota diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dołączając do modlitw zanoszonych na całym świecie – dodał.

Bp Zieliński wskazał, że w tej modlitwie przywoływane jest dziedzictwo apostolskiej posługi papieża Franciszka, które pozostawił nam "jako dar i zadanie do kontynuacji". - W Roku Jubileuszu 2025 zaprosił nas do bycia pielgrzymami nadziei, a teraz sam przekroczył jej próg, ufamy głęboko, że do swojego domu przyjął Go miłujący Bóg Ojciec – podkreślił.

Rektor KUL dziękuje za działania na rzecz pokoju

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski podziękował Bogu za pontyfikat papieża Franciszka. "Dziękujemy Bogu za jego niezwykły pontyfikat, świadectwo żywej wiary, głoszenie Ewangelii, nauczanie, starania podejmowane na rzecz pokoju na świecie oraz przestrzegania praw człowieka, niezwykłą troskę o ubogich i wykluczonych" – podkreślił ks. prof. Kalinowski, cytowany w komunikacie uczelni.

- Jako społeczność akademicka jesteśmy szczególnie wdzięczni za życzliwość okazywaną Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu - powiedział rektor KUL.

Archidiecezja Lubelska poinformowała, że msza św. w intencji zmarłego papieża zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 19 w archikatedrze lubelskiej. Nabożeństwu przewodniczyć będzie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Kraków: w południe bił Dzwon Zygmunta

W związku ze śmiercią papieża Franciszka w poniedziałek w południe na Wawelu zabrzmiał Dzwon Zygmunta. godz. 17.30 krakowscy biskupi odprawią mszę św. za duszę Franciszka.

W Krakowie bije Dzwon Zygmunta Źródło: TVN24

"Wielkim dziękczynieniem za Jego pontyfikat będzie natomiast Msza św., której o godz. 10. w Niedzielę Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczyć będzie metropolita krakowski" – przekazała kuria.

Toruń: zabrzmiał dzwon, który bije tylko kilka razy w roku

W Toruniu w związku ze śmiercią papieża Franciszka w samo południe rozległy się dźwięki wielkiego dzwonu Tuba Dei (Trąba Boża) na katedrze świętych Janów.

Potężny dzwon Tuba Dei z 1500 r. jest największym średniowiecznym i trzecim pod względem wielkości dzwonem w Polsce. Waży ponad 7,2 t. Dziś dzwon używany jest tylko kilka razy w roku, z okazji świąt i ważnych wydarzeń. Został m.in. uruchomiony w 1999 r., gdy katedrę odwiedził papież Jan Paweł II oraz w 2005 r., gdy świat obiegła wiadomość o jego śmierci.