"Pan prezydent robi sobie sam krzywdę. Ludzie na to patrzą"

Arłukowicz: mam wrażenie, że prezydent się obraził

- W tej chwili tupie nóżką i został sam już, taki ostatni pisowski wysięgnik w polskiej polityce. Pan prezydent, który mówi "nie, bo nie", tupie nogą i mówi, "nie będę współpracował z rządem", to działa na szkodę kogo? Tak naprawdę działa po pierwsze na szkodę rządu, bo to rząd musi realizować politykę zagraniczną, między innymi przy użyciu narzędzi, jakimi są ambasadorowie - dodał.

Bogucki: trzeba rozmawiać z prezydentem, nie wydawać mu rozkazy

- To nie jest blokowanie rządu, tylko to jest prerogatywa prezydencka - komentował Zbigniew Bogucki (PiS). - Jeżeli rząd często traktuje pana prezydenta jako zło konieczne, to pan prezydent jako głowa państwa, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, ma prerogatywę do tego, żeby mianować ambasadorów - dodał.