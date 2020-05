Od dziś szkoły są otwarte dla najmłodszych. Chętnych niewielu

Od 25 maja szkoły mogą prowadzić zajęcia opiekuńcze dla uczniów z klas 1-3 oraz konsultacje dla chętnych ósmoklasistów i maturzystów. Nie wszystkie samorządy i właściciele szkół niepublicznych jednak się na to zdecydowały, a nawet tam, gdzie udało się sprostać reżimowi sanitarnemu, chętnych jest niewielu.

Poniedziałek 25 maja to pierwszy dzień, gdy szkoły podstawowe mogą wrócić do pracy. Tę trudno jednak nazwać normalną. Do budynków wpuszczane mogą być jedynie dzieci z klas 1-3, a także ósmoklasiści, którym dyrektorzy podstawówek mają zapewnić konsultacje z nauczycielami przed zaplanowanymi na połowę czerwca egzaminami końcowymi.