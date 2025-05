Ostatnia przedwyborcza prognoza. "50,1 do 49,9 procent"

Najnowszy sondaż prezydencki i minimalna różnica Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki odbędzie się 1 czerwca .

Kto jest bliżej zwycięstwa? Ile osób pójdzie w niedzielę do urn wyborczych? Onet opublikował swoją ostatnią autorską analizę przed drugą turą wyborów.

Onet opublikował swoją ostatnią autorską analizę przed drugą turą wyborów prezydenckich, która obędzie się w niedzielę. Wynika z niej, że kandydat KO Rafał Trzaskowski będzie mógł liczyć na 50,1 procent głosów, natomiast kandydat PiS na 49,9 procent poparcia. Jak wyjaśniono, oznacza to "statystyczny remis".

Model Onetu zakłada, że frekwencja w skali kraju wyniesie 70 procent. "Im wyższa deklarowana frekwencja, tym wyższa przewaga kandydata KO. Analogicznie, im bardziej frekwencja spadnie poniżej 70 proc., tym większe szanse na zwycięstwo będzie miał Karol Nawrocki" - czytamy.

Prognoza wyników drugiej tury wyborów prezydenckich

To może przesądzić o wyniku wyborów

Według analityków portalu o zwycięstwie mogą przesądzić głosy wyborców z zagranicy. Onet zwraca uwagę, że "jest już niemal pewne", że w niedzielę zostanie pobity rekord liczby głosów oddanych poza Polską. Przypomniano również dane MSZ, z których wynika, że za granicą zarejestrowało się przed niedzielnym głosowaniem już blisko 700 tys. osób.

Jak wynika z prognoz Onetu, Trzaskowski może dostać około 160 tysięcy głosów więcej niż Nawrocki. "Co ciekawe, aż w 13 proc. wszystkich symulacji to właśnie zagranica zdecydowała o wyniku wyborów. W tym scenariuszu to Karol Nawrocki zdołał wygrać w granicach kraju, ale to głosy Polaków oddane za granicą zdecydowały o zwycięstwie Trzaskowskiego" - czytamy.

Symulacje Onetu opierają się na wynikach pierwszej tury wyborów i na badaniach opinii publicznej. "Jak pokazało nawet pierwsze głosowanie - zawsze jest szansa na zaskoczenie, a przedwyborcze pomiary mogą okazać się nietrafione" - zaznaczają dziennikarze.

