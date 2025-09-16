Osiem miesięcy przepełnionych bólem i lękiem - to średni czas oczekiwania na publiczną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla najmłodszych. - Życie dziecka w kryzysie psychicznym jest niezwykle kruche, zwłaszcza gdy pozostaje ono bez natychmiastowego wsparcia i pomocy - uczula Michał Żak, wiceprezes fundacji Słonie na Balkonie.
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
