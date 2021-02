Co dalej z projektem w sprawie opłaty medialnej? "To musiałby być zdecydowanie generalny remont"

Kiedy 13-osobowa grupa posłów Porozumienia wyraża sprzeciw, to trzeba będzie przeprowadzić fundamentalne zmiany w tym projekcie albo się z niego wycofać – mówił w programie "Sprawdzam" w TVN24 wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek, odnosząc się do stanowiska tej partii w sprawie projektu ustawy dotyczącego opłaty medialnej. Dodał, że żeby Porozumienie go poparło, "to musiałby być zdecydowanie generalny remont". - Delikatny lifting absolutnie nic nie zmieni – przekonywał.