Polska

Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki ogłosił demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Nawrocki: Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki ogłosił w czwartek decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Demontaż już się rozpoczął. Jak przekonywał prezydent, powinien on stać w Muzeum Historii Polski. Nawiązał też do słynnej wypowiedzi z 1989 roku i ocenił: - Dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm.

W Pałacu Prezydenckim trwa demontaż Okrągłego Stołu. W czasie jego usuwania na konferencji w sali przemawiał prezydent Karol Nawrocki. - Z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Takim miejscem jest Muzeum Historii Polski. Oddajemy Okrągły Stół historii - oświadczył.

Jak dodał, od roku 2027 zwiedzający muzeum będą mogli podziwiać go "jako eksponat historyczny".

- Wokół Okrągłego Stołu będą mogły nadal odbywać się debaty naukowe i akademickie. Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczypospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - powiedział Nawrocki.

Historyczny Okrągły Stół znajdował się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. To przy nim rozmowy plenarne prowadzili przedstawiciele komunistycznych władz i opozycji demokratycznej.

Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP

"Dziś skończył się w Polsce postkomunizm"

Na koniec swojego przemówienia Nawrocki powiedział, że chciałby "trawestować pewne słowa z roku 1989".

- Jedna z aktorek teatralnych i filmowych w roku 1989 z entuzjazmem, z dumą powiedziała w programie telewizyjnym: dziś, drodzy państwo, skończył się w Polsce komunizm - mówił prezydent. Nawiązał do wypowiedzi Joanny Szczepkowskiej, która wypowiedziała słynne zdanie 28 października 1989 w głównym sobotnim wydaniu Dziennika Telewizyjnego, w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską.

- Te słowa były wypowiedziane przedwcześnie, bowiem, jak wiemy, komunistyczni bohaterowie i komunistyczne elity po roku 1989, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, odgrywali ważną rolę. Ja, trawestując słowa tej aktorki z roku 1989, chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie: dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział Nawrocki.

Klatka kluczowa-107604
Nawrocki: dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm
Źródło: TVN24

Obrady Okrągłego Stołu

6 lutego 1989 roku oficjalnie ruszyły negocjacje władz PRL, demokratycznej opozycji i strony kościelnej, które uznawane są za początek transformacji w Polsce.

Warszawa 06.02.1989, obrady Okrągłego Stołu
Warszawa 06.02.1989, obrady Okrągłego Stołu
Źródło: Grzegorz Rogiński/PAP

Obrady Okrągłego Stołu trwały niemal dwa miesiące, a ich efektem były m.in. częściowo wolne wybory do Sejmu, w których po miażdżące zwycięstwo sięgnęła Solidarność.

Warszawa 06.02.1989, obrady Okrągłego Stołu
Warszawa 06.02.1989, obrady Okrągłego Stołu
Źródło: Grzegorz Rogiński/PAP
pc

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Karol NawrockiPrezydent RPHistoria
