Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego

W Pałacu Prezydenckim trwa demontaż Okrągłego Stołu. W czasie jego usuwania na konferencji w sali przemawiał prezydent Karol Nawrocki. - Z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Takim miejscem jest Muzeum Historii Polski. Oddajemy Okrągły Stół historii - oświadczył.
Jak dodał, od roku 2027 zwiedzający muzeum będą mogli podziwiać go "jako eksponat historyczny".
- Wokół Okrągłego Stołu będą mogły nadal odbywać się debaty naukowe i akademickie. Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczypospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - powiedział Nawrocki.
Historyczny Okrągły Stół znajdował się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. To przy nim rozmowy plenarne prowadzili przedstawiciele komunistycznych władz i opozycji demokratycznej.
"Dziś skończył się w Polsce postkomunizm"
Na koniec swojego przemówienia Nawrocki powiedział, że chciałby "trawestować pewne słowa z roku 1989".
- Jedna z aktorek teatralnych i filmowych w roku 1989 z entuzjazmem, z dumą powiedziała w programie telewizyjnym: dziś, drodzy państwo, skończył się w Polsce komunizm - mówił prezydent. Nawiązał do wypowiedzi Joanny Szczepkowskiej, która wypowiedziała słynne zdanie 28 października 1989 w głównym sobotnim wydaniu Dziennika Telewizyjnego, w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską.
- Te słowa były wypowiedziane przedwcześnie, bowiem, jak wiemy, komunistyczni bohaterowie i komunistyczne elity po roku 1989, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, odgrywali ważną rolę. Ja, trawestując słowa tej aktorki z roku 1989, chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie: dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział Nawrocki.
Obrady Okrągłego Stołu
6 lutego 1989 roku oficjalnie ruszyły negocjacje władz PRL, demokratycznej opozycji i strony kościelnej, które uznawane są za początek transformacji w Polsce.
Obrady Okrągłego Stołu trwały niemal dwa miesiące, a ich efektem były m.in. częściowo wolne wybory do Sejmu, w których po miażdżące zwycięstwo sięgnęła Solidarność.
Autorka/Autor: momo/akr
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada