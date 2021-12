Bodnar: dzisiaj chodzi o obszar przy granicy, jutro może chodzić o zupełnie inne nadużycia władzy

Bodnar: stan parawyjątkowy się przedłuża

"Tu chodzi o każde uratowane życie"

- Nie liczby, a ludzie się liczą. Tu chodzi o każde uratowane życie. Czy tam będzie jedna osoba, czy pięć, czy pięćdziesiąt, czy pięćset, to tym wszystkim ludziom należy się dostęp do pomocy humanitarnej, do lekarza, do wyżywienia i do tego, żeby mogli złożyć papiery i po prostu przejść normalną, zgodną z polskim prawem procedurę, a nie być traktowani, jakby musieli się kryć przed wrogiem opresyjnym, któremu zależy tylko na tym, żeby te osoby w lasach nie przebywały - mówił.

"Ograniczono po raz kolejny wolność słowa"

- W normalnych okolicznościach to Trybunał Konstytucyjny by tego typu ustawę zweryfikował, sprawdził - mówił Bodnar. - My nie mamy już niezależnego Trybunału Konstytucyjnego - ocenił. - Jedyne, co możemy zrobić, to apelować do sumień, do opinii publicznej i mówić, że to w interesie nas wszystkich, aby tego typu rozwiązania nie były stosowane, ponieważ dzisiaj chodzi o strefę przy granicy, a następnego dnia może chodzić o zupełnie inne nadużycia prawa przez władze, które nie będą podlegały kontroli jakiegokolwiek zewnętrznego organu - ostrzegł.