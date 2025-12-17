Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Odwołany szef zespołu śledczego od Smoleńska

Krzysztof Schwartz
Tomczyk: opinia publiczna ma prawo wiedzieć, na co podkomisja smoleńska wydała ponad 80 milionów złotych
Źródło: TVN24
Krzysztof Schwartz, szef zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej zajmującego się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, został odwołany ze stanowiska - dowiedziała się TVN24. Kierował pracami zespołu od momentu jego powołania. Ze składu usunięto też czterech innych prokuratorów.

Polskie śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej trwa już ponad 15 lat. Zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej. 

Dotychczas nieprzerwanie pracami zespołu kierował prok. Krzysztof Schwartz. Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 został odwołany i otrzymał propozycję dołączenia do zespołu jako zwykły prokurator. Jak udało się nam ustalić, formalnie przestanie pełnić funkcję szefa zespołu 29 grudnia. Z dziesięcioosobowego składu usunięto też czterech innych prokuratorów, a dołączyć ma dwóch nowych. 

Krzysztof Schwartz
Krzysztof Schwartz
Źródło: TVN24

Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej

Jeszcze w marcu prok. Schwartz mówił, że śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej formalnie jest przedłużone do końca tego roku. Jak wskazał, we wrześniu 2024 roku do zespołu wpłynęła opinia międzynarodowego zespołu biegłych, "bardzo obszerna, zawierająca materiały w formie papierowej, jak i elektronicznej".

Schwartz zapowiadał, że opinia otworzy drogę do zamknięcia śledztwa, ale 15 grudnia wydał postanowienie o uzupełnieniu opinii. Zespół chciał zadać biegłym kilkadziesiąt pytań, które uzupełniłyby opinię i wykluczyły niedopowiedzenia, albo sprzeczności. 

Międzynarodowy zespół biegłych, w skład którego weszli eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier, powołano w 2019 r. do sporządzenia wspólnej pisemnej opinii dotyczącej okoliczności, przebiegu i przyczyn katastrofy Tu-154M.

Biegli uczestniczący w pracach tego zespołu wcześniej zajmowali się m.in. katastrofami i wypadkami amerykańskiego Boeinga nad Lockerbie w Szkocji w 1988 r., amerykańskiego Airbusa na rzece Hudson w Nowym Jorku w 2009 r. i katastrofy promu kosmicznego Columbia w 2003 r. Prace zespołu zagranicznych biegłych trwały kilka lat.

Schwartz w reportażu Piotra Świerczka "Siła Śledztwa" w ubiegłym roku mówił, że opinia biegłych prokuratorów (po powtórnej sekcji zwłok ofiar) "nie pozwala na stwierdzenie, że doszło do działania materiału wybuchowego" na pokładzie TU-154, a tym samym, że 96 pasażerów, w tym prezydent Lech Kaczyński nie zginęło w wyniku eksplozji bomby lub innych materiałów wybuchowych.

OGLĄDAJ: Siła śledztwa
pc

Siła śledztwa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Katastrofa smoleńskaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę?. Kierwiński: "polecam dorożkę"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
CNN: znów blisko zderzenia samolotów koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"
Świat
Sławomir Cenckiewicz
Zmiany w "przywróconym" raporcie Cenckiewicza. "Prokuratura powinna to przeanalizować"
Polska
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
BIZNES
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Auto dachowało, kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
WARSZAWA
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
WARSZAWA
Katarzyna Piekarska
"Wieś chce zmiany, chce lepszego traktowania zwierząt". W Sejmie o prezydenckim wecie
Polska
imageTitle
Polak cudem uciekł z płonącej pułapki. Po dwóch miesiącach napisał list ze szpitala
EUROSPORT
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
METEO
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany prokurator spowodował kolizję. Był wcześniej na komendzie
Poznań
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
WARSZAWA
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
"Dżungla", do której dzieci mają dostęp. "Wystarczy kliknąć"
Polska
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Dwa nowe kluby dołączą do NBA? "To niesamowite miasta"
EUROSPORT
EN_01669196_0042
Zastrzelono naukowca, którego praca mogła "zmienić bieg historii"
Świat
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
WARSZAWA
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska
Szpital psychiatryczny
Na oddział bez zgody, środki przymusu, kontrola osobista. Rzecznik pisze do ministry
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
Ziobro bez paszportu. Prokuratura zapowiada kolejny krok
Polska
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
BIZNES
imageTitle
"Temat startu Rosjan w Zakopanem nie istnieje"
EUROSPORT
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
METEO
O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie
Lubuskie
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. Pierwszy taki program w historii
BIZNES
Kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu
Kierowcy ciężarówek zablokowali auto osobowe. Kierujący nim mężczyzna był pijany
Lublin
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
WARSZAWA
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w październiku 2025 r.
Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Krakowie (zdjęcie archiwalne)
Wyrzucili stąd Rosjan po pożarze przy Marywilskiej. Dawny konsulat wynajęty
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica