Klimatolog: system nadzoru chemicznego nie działa, skoro opiera się o amatorów obserwujących, czy rzeką płyną śnięte ryby

Klimatolog: zanieczyszczenia są wykrywane tylko w sposób przypadkowy

Klimatolog, profesor Bogdan Chojnicki mówił w sobotę w rozmowie z TVN24 , że "jeżeli przez dwa tygodnie nie jesteśmy w stanie wykryć zanieczyszczenia, a jedyną linia obrony rzeki jest Polski Związek Wędkarski, to proste pytanie jest takie: co się dzieje w innych rzekach?". - Jeżeli to sito ma tak wielkie oczka, to jaki jest stan chemizmy pozostałych rzek w Polsce? Bo to jest po prostu symptomatyczne. Pierwsze wrażenie jest takie, że po prostu system jakiegokolwiek nadzoru chemicznego w Polsce po prostu nie działa, jeżeli jego działanie opiera się o amatorów, którzy obserwują, czy rzeką płyną śnięte ryby - dodał ekspert.