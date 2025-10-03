Odmienione studio, oprawa i większa publiczność. "#BezKitu" w nowej odsłonie

Radomir Wit zaprasza na nową odsłonę "#BezKitu" Źródło: Radomir Wit

"#BezKitu" to cotygodniowy program na żywo, który podsumuje najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce. Ma na celu przełamanie dystansu między światem polityki a młodym pokoleniem, które aktywnie domaga się głosu w debacie publicznej.

W piątek Radomir Wit zaprezentuje widzom nową odsłonę rozmów ze zmienioną oprawą i jeszcze większą publicznością. Dynamiczny program publicystyczny zyskał również odnowione studio. Pierwszym gościem będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

>> Oglądaj "#BezKitu" w każdy piątek o godzinie 20 na antenie TVN24 i w TVN24+

Gośćmi programu Radomira Wita są czołowi politycy i polityczki, a ważnym filarem debaty jej aktywni uczestnicy: przedstawiciele i przedstawicielki młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz młodzieżówek partii politycznych. To oni zadają pytania zaproszonym politykom, komentują ich wypowiedzi i wnoszą do rozmowy własną perspektywę.

W każdej odsłonie reporter TVN24 przedstawia też indywidualny przegląd wydarzeń w formie krótkiego felietonu. Zawiera on zestawienie aktualnych, jak również archiwalnych materiałów obrazujących kulisy polityki.

