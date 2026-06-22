ROZMOWA PIASECKIEGO Sprawa orderu Wołodymyra Zełenskiego. Tomczyk: obaj prezydenci przeminą, a narody zostaną Kamila Grenczyn |

Tomczyk o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. "Sytuacja jest bardzo złożona" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Dzień wcześniej Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W reakcji na to Orderu Orła Białego zrzekł się między innymi były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Zełenskiego Petro Poroszenko.

Wydarzenia te komentował w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk. - Sytuacja jest bardzo złożona i na pewno nie służy polsko-ukraińskiej przyszłości - powiedział.

Wiceszef MON był pytany, czy winę za bieżącą sytuację ponosi w pełni prezydent Ukrainy. - Uważam, że obaj prezydenci - zarówno Zełenski, jak i Nawrocki - posłużyli się swoim interesem politycznym, a nie interesem relacji polsko-ukraińskiej i realnym interesem bezpieczeństwa obu państw. Uważam, że to jest po prostu błędna droga - stwierdził.

Tomczyk: interesem państwa polskiego jest deeskalacja

Tomczyk powiedział następnie, że "dzisiaj interesem państwa polskiego jest deeskalacja i sprawienie, żeby te stosunki wróciły na normalne tory". - Obaj prezydenci przeminą. Taka jest historia, taki jest nasz czas, a narody zostaną i wszystko, co robimy względem relacji polsko-ukraińskiej na wiele lat odłoży się w tych relacjach - ocenił.

Więcej szczegółów wkrótce.

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