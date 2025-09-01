Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Rozmowa "w cztery oczy"

TVN24 nieoficjalnie: odbyło się spotkanie Tuska z Nawrockim Źródło: TVN24

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek, premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. W poniedziałek obaj uczestniczyli w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywały się w Gdańsku na Westerplatte.

- Spotkanie się odbyło. Taki nieoficjalny, lakoniczny komunikat otrzymałam - przekazała w poniedziałek rano dziennikarka. Jak dodała, podczas rozmowy premier i prezydent rozmawiali m.in. o zaplanowanej na środę wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie.

Adamek podkreśliła, że w tej sprawie "nie było żadnych oficjalnych informacji". Jednocześnie przypomniała słowa premiera, który zwracając się do prezydenta w ubiegłym tygodniu, mówił, że "warto kontaktować się z rządem w sprawach zagranicznych".

Wyjaśniała, że tego typu "spotkania, rozmowy muszą się odbywać w pewnej dyskrecji". - Pewnie z takiego podejścia wynika lakoniczność informacji dotyczącej spotkania - mówiła reporterka.

Po raz pierwszy o planowanym spotkaniu obu polityków poza kamerami, Adamek wspomniała w niedzielę "W Kuluarach" w TVN24.

Rzecznik rządu potwierdził spotkanie

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził informację o spotkaniu w rozmowie z PAP. - Odbyło się spotkanie w cztery oczy między innymi w sprawie wizyty prezydenta w Waszyngtonie - przekazał.

