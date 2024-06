Od dziś strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Co warto wiedzieć

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

"Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" - napisano.

W ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia podano, że zakaz przebywania osób postronnych na określonym obszarze strefy nadgranicznej, przyległym do granicy państwowej z Białorusią, wynika z konieczności zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wprowadzenie zakazu podyktowane jest również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa między innymi funkcjonariuszy i żołnierzy służących przy granicy.

Komendant SG "może zezwolić na przebywanie"

Jak zapewnił w środę w Programie I Polskiego Radia szef MSWiA Tomasz Siemoniak, zgody na wejście do strefy buforowej przy granicy z Białorusią będą wydawane dla mediów i organizacji pomocowych. - Nie ma żadnych powodów, by odcinać granicę od mediów - mówił Siemoniak.

"W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych uwagi i postulaty do projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania, zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum" - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszały ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.