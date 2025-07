Nawrocki ogłosi kierownictwo BBN

Przydacz: Nawrocki spotkaniem z szefem NATO rozpoczął aktywności dyplomatyczne Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki ogłosi w czwartek osoby, które obejmą funkcje kierownicze w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W sprawie szefowania BBN od kilku tygodni pojawiają się medialne spekulacje, a wśród nich głównie dwa nazwiska.

Prezydent elekt ogłosił już nazwiska kilku swoich współpracowników w przyszłej kancelarii.

"Jutro o 10.30 Prezydent elekt Karol Nawrocki przedstawi osoby, które obejmą funkcje kierownicze w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego" - przekazał Rafał Leśkiewicz.

Na początku czerwca Karol Nawrocki przekazał, że Leśkiewicz będzie rzecznikiem Kancelarii Prezydenta. Obecnie jest on dyrektorem Biura Rzecznika Prasowego IPN. W tej instytucji blisko współpracował z Nawrockim.

Skład kancelarii Karola Nawrockiego

W niedawnej rozmowie w Polsat News prezydent elekt Karol Nawrocki powiedział, iż na ten moment skład jego przyszłej kancelarii jest skompletowany w 99 procentach. - Większość ministrów w mojej kancelarii jest już wybrana, jestem z nimi w stałym kontakcie. Zostały kosmetyczne dyskusje i ustalenia - powiedział.

Jak dodał, na stanowisko szefa kancelarii jest obecnie czterech kandydatów - to trzech polityków oraz jedna osoba spoza polityki.

Pytany, czy ma już ministra, który będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, Nawrocki odparł, że będzie to poseł PiS Marcin Przydacz, który wcześniej był m.in. szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

"Z całą pewnością" minister Wojciech Kolarski z kancelarii obecnego prezydenta "będzie kontynuował swoją misję w kancelarii" - zapowiedział też Nawrocki.

Na początku czerwca Karol Nawrocki przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker, a jego zastępcą Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa w IPN.

Obsada BBN

Prezydent elekt w Polsat News nie przesądził, czy nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie historyk Sławomir Cenckiewicz, który jest wymieniany jako jeden z kandydatów. To były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, który usłyszał zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka tajnych planów obronnych "Warta". Nawrocki potwierdził jednak, że jest on jednym z faworytów do objęcia tego stanowiska.

Drugim nazwiskiem, które pojawiało się w mediach w kontekście szefowania BBN, jest gen. Krzysztof Radomski. Nieskutecznie startował na radnego z list PiS w wyborach samorządowych w 2024 r.

Nawrocki: w BBN będzie departament poświęcony nowym technologiom

Karol Nawrocki mówił też, że w trakcie swojej prezydentury będzie przykładał szczególną wagę do rozwoju nowych technologii.

Zapowiedział, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie specjalny departament poświęcony nowym technologiom w wojskowości. Jak dodał, Polska "nie może przespać rewolucji technologicznej".

