Polska

"I tu się pojawia prezydent Nawrocki...". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"

Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Profesor Dudek o tym, kiedy Nawrocki zostanie "liderem prawicy w Polsce"
Źródło: TVN24
- Karol Nawrocki na pewno ma plan, żeby zostać liderem prawicy w Polsce. Jeszcze nim nie jest. Stanie się to wtedy, jeśli uda mu się zbudować pisowsko-konfederacką koalicję, która przejmie władzę - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 historyk i politolog profesor Antoni Dudek. Dodał, że ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wskazują, iż prezes PiS wierzy w to, że uda mu się "rozbić Konfederację".

Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, został zapytany, czy jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki staje się właśnie realnym liderem prawicy.

- On chce zostać liderem prawicy, natomiast jeszcze nie (jest - red.). Ale taki jest na pewno jego plan, dlatego że liderem prawicy stanie się wtedy, jeśli uda mu się zbudować koalicję pisowsko-konfederacką, która przejmie władzę w Polsce - odpowiedział.

Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

 "I tu się pojawia prezydent Nawrocki"

- Bo na razie prezes Kaczyński się zachowuje tak, sądząc po jego najnowszych wypowiedziach, jakby wierzył w to, że Konfederację uda się rozbić, zmarginalizować i PiS będzie samodzielnie rządził. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, w którym PiS ma samodzielną większość, prezydent nie jest prezesowi Kaczyńskiemu specjalnie potrzebny do tworzenia rządu - mówił. Dodał, że rola Nawrockiego zmienia się w momencie, w którym "PiS nie ma - w świetle sondaży - samodzielnej większości i trzeba lepić koalicję z Konfederacją". - Lepienie koalicji nie jest mocną stroną prezesa Kaczyńskiego - ocenił profesor Dudek. - I tu się pojawia prezydent Nawrocki w roli patrona tego obozu, co automatycznie oznacza, że on nagle staje się ojcem chrzestnym nowego układu rządzącego - zwrócił uwagę.

pc

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Karol NawrockiPolitykaJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica